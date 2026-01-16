Live

В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о БпЛА неопределенного типа

Происшествия 22:19   16.01.2026
Елена Нагорная
В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о БпЛА неопределенного типа

Взрыв слышали в Харькове около 22:10.

В 22:04 в городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА неопределенного типа. А уже в 22:07 Воздушные силы ВСУ предупредили о БпЛА на Харьков с севера.

Мониторинговые каналы также писали о беспилотнике неопределенного типа.

Ни начальник ХОВА Олег Синегубов, ни мэр Харькова Игорь Терехов «прилет» пока не комментировали.

Информация будет дополняться.

Напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики.

Читайте также: Зеленский предупреждает: россияне готовятся к новым массированным ударам

Автор: Елена Нагорная
