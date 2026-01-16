Live

Зеленский предупреждает: россияне готовятся к новым массированным ударам

Политика 20:30   16.01.2026
Елена Нагорная
Президент Владимир Зеленский вновь предупредил, что РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. 

«Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами и о ракетах для ПВО, и о системах, которые так необходимы нам. Поставки недостаточны. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали. Многое делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины. Но все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, в одиночестве, кто нуждается в вашей поддержке», — призвал президент в вечернем обращении.

Видео: Zelenskiy / Official

Напомним, в предыдущий раз президент Владимир Зеленский предупреждал о том, что россияне готовят массированный удар, 12 января. Уже в ночь на 13 января армия РФ атаковала Украину 300 БпЛА, 18 баллистическими и 7 крылатыми ракетами. К трагедии привел удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Четверо мужчин погибли.

Также напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики.

Читайте также: Что с комендантским часом и каникулами в школах на Харьковщине: ответ ОВА

