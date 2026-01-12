«Россияне готовят новый массированный удар»: Зеленский предупредил об угрозе
Россия хочет воспользоваться морозами и может готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни.
«Обязательно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу. Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти. Берегите, пожалуйста, себя», — призвал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По Харькову, как сообщал мэр Игорь Терехов, за минувшую неделю россияне нанесли 11 ударов. Основное бремя приняли на себя Немышлянский и Слободской районы. Военные РФ выпустили на город БпЛА «Шахед», ракету «Искандер-М», две «Молнии». Семь обстрелов было из РСЗО «Торнадо-С». Погибших нет, один человек получил ранения.
