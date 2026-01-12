«Росіяни готують новий масований удар»: Зеленський попередив про загрозу

Росія хоче скористатися морозами й може готувати новий масований удар по Україні найближчими днями.

«Обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися. Бережіть, будь ласка, себе», – закликав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Відео: Zelenskiy / Official

По Харкову, як повідомляв мер Ігор Терехов, за минулий тиждень росіяни завдали 11 ударів. Основний тягар взяли на себе Немишлянський та Слобідський райони. Військові РФ випустили на місто БпЛА «Шахед», ракету «Іскандер-М», два БпЛА «Молния». Сім обстрілів було із РСЗВ «Торнадо-С». Загиблих немає, одна людина отримала поранення.