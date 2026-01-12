Live

11 обстрілів за тиждень: які райони Харкова були під ударом – Терехов

Події 12:10   12.01.2026
Вікторія Яковенко
11 обстрілів за тиждень: які райони Харкова були під ударом – Терехов Фото: Ігор Терехов

За останні сім днів ворог завдав 11 ударів по Харкову, повідомив мер Ігор Терехов.

«Основний тягар цього разу прийняли на себе Немишлянський та Слобідський райони», – зазначив міський голова.

За його даними, окупанти випустили на місто «шахед», ракету «Іскандер–М», дві «молнії» та сім РСЗВ «Торнадо-С». Загиблих внаслідок ударів немає, одна людина отримала поранення.

«Руйнування значні. На початку минулого тижня під прицілом опинився важливий енергетичний обʼєкт, що забезпечує живленням велику частину Харкова. Також серйозних руйнувань зазнав ще один важливий об’єкт транспортної сфери», – розповів Терехов.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів посічено 12 багатоповерхівок: вибиті вікна, потрощені покрівлі, понівечене майно людей. Розбитий гаражний кооператив.

«Комунальні служби вже ліквідували «першу хвилю» наслідків і закрили контури будинків. Тепер зосередимо сили на ремонті дахів», – уточнив мер.

Тривалість повітряних тривог у місті склала 37 годин – це на 56% менше, ніж у середньому по області.

«Велика шана нашим комунальникам за те, що весь тиждень усували руйнування від ворожих атак, а просто зараз, без перепочинку, приборкують наслідки лютої хуртовини», – написав мер.

Автор: Вікторія Яковенко
