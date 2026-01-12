11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов
За последние семь дней враг нанес 11 ударов по Харькову, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Основное бремя на этот раз приняли на себя Немышлянский и Слободской районы», — отметил городской голова.
По его данным, оккупанты выпустили на город «Шахед», ракету «Искандер-М», две «Молнии» и семь РСЗО «Торнадо-С». Погибших в результате ударов нет, один человек получил ранения.
«Разрушения значительные. В начале прошлой недели под прицелом оказался важный энергетический объект, обеспечивающий питанием большую часть Харькова. Также серьезные разрушения получил еще один важный объект транспортной сферы», — рассказал Терехов.
Он также отметил, что в результате обстрелов пострадали 12 многоэтажек: выбиты окна, разбиты кровли. Поврежден гаражный кооператив.
«Коммунальные службы уже ликвидировали первую волну последствий и закрыли контуры домов. Теперь сосредоточим силы на ремонте крыш», – уточнил мэр.
Продолжительность воздушных тревог в городе составила 37 часов – это на 56% меньше, чем в среднем по области.
«Большое уважение нашим коммунальщикам за то, что всю неделю устраняли разрушение от вражеских атак, а прямо сейчас, без передышки, ликвидируют последствия метели», — написал мэр.
Читайте также: Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, Искандер-М, новости Харькова, обстрелы, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 января 2026 в 12:10;