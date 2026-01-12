11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов

За последние семь дней враг нанес 11 ударов по Харькову, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Основное бремя на этот раз приняли на себя Немышлянский и Слободской районы», — отметил городской голова.

По его данным, оккупанты выпустили на город «Шахед», ракету «Искандер-М», две «Молнии» и семь РСЗО «Торнадо-С». Погибших в результате ударов нет, один человек получил ранения.

«Разрушения значительные. В начале прошлой недели под прицелом оказался важный энергетический объект, обеспечивающий питанием большую часть Харькова. Также серьезные разрушения получил еще один важный объект транспортной сферы», — рассказал Терехов.

Он также отметил, что в результате обстрелов пострадали 12 многоэтажек: выбиты окна, разбиты кровли. Поврежден гаражный кооператив.

«Коммунальные службы уже ликвидировали первую волну последствий и закрыли контуры домов. Теперь сосредоточим силы на ремонте крыш», – уточнил мэр.

Продолжительность воздушных тревог в городе составила 37 часов – это на 56% меньше, чем в среднем по области.

«Большое уважение нашим коммунальщикам за то, что всю неделю устраняли разрушение от вражеских атак, а прямо сейчас, без передышки, ликвидируют последствия метели», — написал мэр.