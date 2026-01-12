Live

11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов

Происшествия 12:10   12.01.2026
Виктория Яковенко
11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов Фото: Игорь Терехов

За последние семь дней враг нанес 11 ударов по Харькову, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Основное бремя на этот раз приняли на себя Немышлянский и Слободской районы», — отметил городской голова.

По его данным, оккупанты выпустили на город «Шахед», ракету «Искандер-М», две «Молнии» и семь РСЗО «Торнадо-С». Погибших в результате ударов нет, один человек получил ранения.

«Разрушения значительные. В начале прошлой недели под прицелом оказался важный энергетический объект, обеспечивающий питанием большую часть Харькова. Также серьезные разрушения получил еще один важный объект транспортной сферы», — рассказал Терехов.

Он также отметил, что в результате обстрелов пострадали 12 многоэтажек: выбиты окна, разбиты кровли. Поврежден гаражный кооператив.

«Коммунальные службы уже ликвидировали первую волну последствий и закрыли контуры домов. Теперь сосредоточим силы на ремонте крыш», – уточнил мэр.

Продолжительность воздушных тревог в городе составила 37 часов – это на 56% меньше, чем в среднем по области.

«Большое уважение нашим коммунальщикам за то, что всю неделю устраняли разрушение от вражеских атак, а прямо сейчас, без передышки, ликвидируют последствия метели», — написал мэр.

Читайте также: Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд
Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд
11.01.2026, 12:06
Сегодня 12 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 января 2026: какой праздник и день в истории
12.01.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 12 января: продвижение РФ, смертельный пожар
Новости Харькова – главное 12 января: продвижение РФ, смертельный пожар
12.01.2026, 12:49
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
12.01.2026, 09:54
Мороз, ветер и гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 12 января
Мороз, ветер и гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 12 января
11.01.2026, 22:00
Гололед на Харьковщине: более 100 человек пострадали за выходные, сколько ДТП
Гололед на Харьковщине: более 100 человек пострадали за выходные, сколько ДТП
12.01.2026, 13:13

Новости по теме:

11.01.2026
Семь человек погибли в центре Харькова 2 января — поисковые работы завершили
11.01.2026
Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело
10.01.2026
Удары по Харькову и Лозовой, готовятся к метели — итоги 10 января
10.01.2026
Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта
10.01.2026
Взрывы в Харькове: по городу били ракеты, где «прилетело»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 января 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние семь дней враг нанес 11 ударов по Харькову, сообщил мэр Игорь Терехов.".