Зеленський попереджає: росіяни готуються до нових масованих ударів

Політика 20:30   16.01.2026
Олена Нагорна
Президент Володимир Зеленський знову попередив, що РФ готується до нових масованих ударів по Україні. 

“Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами і щодо ракет для ППО, і щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємось прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки”, – закликав президент у вечірньому зверненні.

Відео: Zelenskiy / Official

Нагадаємо, попереднього разу президент Володимир Зеленський попереджав про те, що росіяни готують масований удар, 12 січня. Вже в ніч проти 13 січня армія РФ атакувала Україну 300 БпЛА, 18 балістичними та 7 крилатими ракетами. До трагедії призвів удар по терміналу «Нової пошти» у Коротичі. Четверо чоловіків загинули.

Також нагадаємо, 16 січня ситуацію в енергетиці України визнали надзвичайною. Про відповідне рішення повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Особливо важкою визнають ситуацію у Києві. На Харківщині через удари 15 січня також серйозно пошкоджене обладнання одного з великих енергооб’єктів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що тривалість відключень електрики може збільшитися до 6-8 годин на добу. Водночас можливі й більш тривалі відключення – у разі застосування аварійних графіків.

Автор: Олена Нагорна
