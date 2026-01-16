У Харкові було чутно вибух: попереджали про БпЛА невизначеного типу
Вибух чули у Харкові близько 22:10.
О 22:04 у місті оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА невизначеного типу. А вже о 22:07 Повітряні сили ЗСУ попередили про БпЛА на Харків із півночі.
Моніторингові канали також писали про безпілотник невизначеного типу.
Ні начальник ХОВА Олег Синєгубов, ні мер Харкова Ігор Терехов “приліт” поки що не коментували.
Інформація доповнюватиметься.
Нагадаємо, 16 січня ситуацію в енергетиці України визнали надзвичайною. Про відповідне рішення повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Особливо важкою визнають ситуацію у Києві. На Харківщині через удари 15 січня також серйозно пошкоджене обладнання одного з великих енергооб’єктів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що тривалість відключень електрики може збільшитися до 6-8 годин на добу. Водночас можливі й більш тривалі відключення – у разі застосування аварійних графіків.
Читайте також: Зеленський попереджає: росіяни готуються до нових масованих ударів
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибух, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові було чутно вибух: попереджали про БпЛА невизначеного типу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 22:19;