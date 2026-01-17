Live

Россияне разрушают Великий Бурлук: ночью был массированный удар БпЛА — ГСЧС

Происшествия 08:33   17.01.2026
Оксана Горун
Россияне разрушают Великий Бурлук: ночью был массированный удар БпЛА — ГСЧС

Ночью на 17 января российские беспилотники атаковали дома в Великом Бурлуке, сообщили в ГСЧС.

«В результате атаки возникли разрушения и пожары были повреждены частный и многоэтажный жилые дома и складское здание. В результате одного из попаданий возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 60 м кв. К счастью, жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Прилеты в Великом Бурлуке 17 января 2

Прилеты в Великом Бурлуке 17 января 3

Напомним, ночью 17 января взрыв также был в Харькове. Его причину еще устанавливают, но это был не «прилет». В ГСЧС проинформировали, что эпицентром взрыва была квартира на пятом этаже 16-этажки на улице Валентиновской. Погибли два человека — мужчина и женщина, соседка снизу ранена, еще у одного человека — острая реакция на стресс.

Читайте также: В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о БпЛА неопределенного типа

Автор: Оксана Горун
