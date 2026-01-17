Армия РФ атакует границу Харьковщины в новой локации — данные Генштаба

Генштаб ВСУ утром 17 января проинформировал о 14 атаках за сутки в Харьковской области. В основном они были на севере, у границы.

На Купянском направлении было две атаки. Силы обороны отбили штурмы в сторону Петропавловки.

«На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого», — отметили в Генштабе.

Села Дегтярное и Круглое находятся у самой границы с РФ. Однако информации о боях там длительное время не было. Она появилась на этой неделе — в нескольких сводках Генштаба. Контроля территории в этом месте у врага нет согласно карте DeepState.

В то же время российские источники заявляли о захвате Дегтярного, но Институт изучения войны не нашел подтверждений этому. Впрочем, военные аналитики не раз отмечали, что вся территория у границы является «серой зоной».

В целом на фронте за минувшие сутки было 164 боя. Из них четыре — на соседнем с Харьковской областью Лиманском направлении.

«Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также боеприпасов российских захватчиков», — отметили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.