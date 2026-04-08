Російський всюдихідний НРК «Челнок» помітили на Харківському напрямку
НРК “Челнок” росіяни використовують для логістики біля лінії фронту, повідомляє видання Defence Blog.
На полі бою помітили гігантську російську роботизовану систему під назвою «Челнок» – ймовірно, вона підтримує логістичні операції на небезпечних ділянках фронту.
Нову версію великого дрона помітили на харківському напрямку.
У 2024 році росіяни використовували «Челнок» не як логістичний авіаносець, а як частину системи розмінування, призначеної для відкриття безпечних шляхів через мінні поля.
Робот «Челнок» розробила курганська компанія MobiDik LLC. Систему описували як дистанційно керовану роботизовану платформу, побудовану на шасі електричного всюдиходного транспортного засобу Phoenix і оснащену системою лінійного заряду UR-83P.
Її метою було розчистити проходи через протитанкові мінні поля шляхом підриву вибухових зарядів у коридорі приблизно 6 метрів завширшки.
Остання поява на полі бою свідчить, що ту саму платформу або близький аналог тепер використовують для переміщення припасів у небезпечних секторах біля фронту. Офіційно росіяни не заявляли про розгортання, але візуальна ідентифікація «Челнока» у логістичній ролі свідчить про ширше використання безпілотних наземних систем для підтримки на полі бою.
Транспортний засіб можна використовувати як роботизований наземний транспортер у небезпечних зонах.
Читайте також: Весь російський план провалився в Харкові 8 квітня – учасник подій
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: НРК "Челнок", Харьковское направление;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 22:25;