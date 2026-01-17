Росіяни “шукають ключик” до кордону на Харківщині – Трегубов (відео)

Останнім часом Сили оборони України спостерігають за активністю російської армії вздовж державного кордону на Харківщині – окупанти намагаються тиснути на різних ділянках.

Подробицями в етері нацмарафону поділився речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“Це спостерігається на низці напрямків, і це стосується і всієї Харківської області, й тої невеликої частини Сумської області, яка входить у нашу зону відповідальності. Є постійні спроби росіян так чи інакше промацати українську оборону, подивитися, чи там є десь можливість розвинути свій наступ. Є такий тиск, наприклад, в районі Сотницького Козачка, є такий тиск в районі Тернової, є такий тиск в районі Грабовського (це вже Сумщина). Тому ми, чесно кажучи, спостерігаємо саме спроби відшукати якийсь ключик до українського кордону“, – сказав Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

На його думку, якщо загарбники знайдуть такий “ключик”, то спробують проломити українську оборону. Але зараз їм це не вдається. Хоча на деякі вузькі ділянки росіяни все ж таки зайшли.

“Вони намагаються, наприклад, у тому самому Сотницькому Козачку. Але там йдеться про дистанцію навіть менше кілометра – сотні метрів. Так само в районі Тернової. У випадку тієї ж Тернової, наприклад, там вдалося знищити одним хорошим ударом більше десятка росіян просто за вчора. Вони зосередилися якраз, щоб дійти, і їх накрило безпосередньо на російській території. Бо там уже бої йшли у фактично близькому прикордонні“, – поділився спікер Угрупування об’єднаних сил.

Трегубов окреслив три завдання армії РФ на Харківщині. Перше з них – створити “буферну зону” вздовж кордону – з бажаною глибиною близько п’яти метрів.

“Вони активно намагаються, навіть на мапі це видно, посунути фактично кордон в український бік. Це одна з їхніх задач, вона стоїть з початку повномасштабної війни, вони дуже активно намагаються, успіху вони в цьому плані не мають, але дуже хочуть. Другий момент – це окремо. Це місто Куп’янськ, яке їм засіло, яке їм дуже хочеться взяти під контроль, і на яке вони витрачають, я б сказав, диспропорційні зусилля. А третій повноцінний такий момент, – це Лиманський напрямок, де вони йдуть на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, яка сама по собі має вирішальне, дуже ключове, стратегічне значення для оборони північного Донбасу. Тобто це не стільки Харківщина, це насправді напрацювання на Донеччину, просто вони обходять через Луганщину та Харківщину”, – пояснив представник Сил оборони.