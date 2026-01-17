Россияне «ищут ключик» к границе на Харьковщине — Трегубов (видео)

В последнее время Силы обороны Украины наблюдают активность российской армии вдоль государственной границы на Харьковщине — оккупанты пытаются давить на различных участках.

Подробностями в эфире нацмарафона поделился спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Это наблюдается на ряде направлений, и это касается и всей Харьковской области, и той небольшой части Сумской области, которая входит в нашу зону ответственности. Есть постоянные попытки россиян так или иначе прощупать украинскую оборону, посмотреть, есть ли где-то возможность развить свое наступление. Есть такое давление, например, в районе Сотницкого Казачка, есть такое давление в Терновой, есть такое давление в районе Грабовского, это уже Сумщина. Поэтому мы, честно говоря, наблюдаем именно попытки найти какой-то ключик к украинской границе», — сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его мнению, если захватчики найдут такой «ключик», то попробуют проломить украинскую оборону. Но на данный момент им это не удается. Хотя на некоторые узкие участки россияне все же зашли.

«Они стараются, например, в том же самом Сотницком Казачке. Но там речь идет о дистанции даже меньше километра – сотни метров. Так же в районе Терновой. В случае той же Терновой, например, там удалось уничтожить одним хорошим ударом более десятка россиян просто за вчера. Они сосредоточились как раз на том, чтобы дойти — и их накрыло непосредственно на российской территории. Потому что там уже бои шли в фактически близком приграничье», — поделился спикер Группировки объединенных сил.

Трегубов обозначил три задачи армии РФ на Харьковщине. Первая из них — создать «буферную зону» вдоль границы — с желаемой глубиной около пяти метров.

«Они активно пытаются, даже на карте это видно, подвинуть фактически границу в украинскую сторону. Это одна из их задач. Она стоит с начала полномасштабной войны, они очень активно пытаются, успеха в этом плане не имеют, но очень хотят. Второй момент – это отдельно. Это город Купянск, который им очень хочется взять под контроль и на который они затрачивают, я бы сказал, диспропорциональные усилия. А третий полноценный такой момент – это Лиманское направление, где они идут на Славянско-Краматорскую агломерацию, которая сама по себе имеет решающее, очень ключевое, стратегическое значение для обороны северного Донбасса. То есть это не столько Харьковщина, это на самом деле задел на Донетчину. Просто они обходят через Луганщину и Харьковщину», — пояснил представитель Сил обороны.