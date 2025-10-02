На півночі Харківщини триває бій – Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
У зведенні на 16:00 2 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про 102 бої, що сталися на фронті в Україні з початку доби.
“На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення. На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка”, – відзначили в ГШ.
На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку окупанти атакували п’ять разів, два бої станом на 16:00 тривали.
Нагадаємо, співзасновник та аналітик проєкту “DeepState” Роман Погорілий заявив, що російська армія закріпилася на півночі Куп’янська, а поодиноких окупантів фіксують не лише в центрі, а й навіть у південних частинах міста. Вони перевдягнуті в цивільне та намагаються “злитися” з нечисленними місцевими жителями. В основному “заблуканих” швидко ліквідовують.
Читайте також: Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На півночі Харківщини триває бій – Генштаб повідомив про ситуацію на фронті»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 17:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні на 16:00 2 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про 102 бої, що сталися на фронті в Україні з початку доби".