На півночі Харківщини триває бій – Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

У зведенні на 16:00 2 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про 102 бої, що сталися на фронті в Україні з початку доби.

“На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення. На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка”, – відзначили в ГШ.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку окупанти атакували п’ять разів, два бої станом на 16:00 тривали.

Нагадаємо, співзасновник та аналітик проєкту “DeepState” Роман Погорілий заявив, що російська армія закріпилася на півночі Куп’янська, а поодиноких окупантів фіксують не лише в центрі, а й навіть у південних частинах міста. Вони перевдягнуті в цивільне та намагаються “злитися” з нечисленними місцевими жителями. В основному “заблуканих” швидко ліквідовують.