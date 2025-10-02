На севере Харьковщины идет бой — Генштаб сообщил о ситуации на фронте

В сводке на 16:00 2 октября Генштаб ВСУ проинформировал о 102 боях, которые произошли на фронте в Украине с начала суток.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение. На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка», — отметили в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманской направлении оккупанты атаковали пять раз, два боя по состоянию на 16:00 продолжались.

Напомним, соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый заявил, что российская армия закрепилась на севере Купянска, а единичных оккупантов фиксируют не только в центре, но и даже в южных частях города. Они переодеты в гражданское и пытаются «слиться» с немногочисленными местными жителями. В основном «заблудившиеся» быстро ликвидируют.