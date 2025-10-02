Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

На севере Харьковщины идет бой — Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Фронт 17:23   02.10.2025
Оксана Горун
На севере Харьковщины идет бой — Генштаб сообщил о ситуации на фронте Фото: Генштаб ВСУ

В сводке на 16:00 2 октября Генштаб ВСУ проинформировал о 102 боях, которые произошли на фронте в Украине с начала суток.

 «На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение. На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка», — отметили в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманской направлении оккупанты атаковали пять раз, два боя по состоянию на 16:00 продолжались.

Напомним, соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый заявил, что российская армия закрепилась на севере Купянска, а единичных оккупантов фиксируют не только в центре, но и даже в южных частях города. Они переодеты в гражданское и пытаются «слиться» с немногочисленными местными жителями. В основном «заблудившиеся» быстро ликвидируют.

Читайте также: Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове слышали взрывы – что известно
В Харькове слышали взрывы – что известно
02.10.2025, 10:53
Пожар в пятиэтажке в Харькове: погибла женщина, еще одну спасли (фото, видео)
Пожар в пятиэтажке в Харькове: погибла женщина, еще одну спасли (фото, видео)
02.10.2025, 16:24
Новости Харькова — главное 2 октября: СБУ задержала депутата облсовета
Новости Харькова — главное 2 октября: СБУ задержала депутата облсовета
02.10.2025, 17:43
Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ
Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ
02.10.2025, 16:49
Не «прилет»: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)
Не «прилет»: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)
02.10.2025, 17:32
На Харьковщине горело 1,5 га после «прилета» беспилотника (фото)
На Харьковщине горело 1,5 га после «прилета» беспилотника (фото)
02.10.2025, 18:21

Новости по теме:

02.10.2025
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹
01.10.2025
Враг сегодня «затих» на Купянщине? Генштаб не сообщает об атаках
29.09.2025
Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении – затишье: ГШ на 16:00
29.09.2025
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
29.09.2025
Восемь боев на Харьковщине было за сутки — Генштаб: где наступал враг


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На севере Харьковщины идет бой — Генштаб сообщил о ситуации на фронте»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 16:00 2 октября Генштаб ВСУ проинформировал о 102 боях, которые произошли на фронте в Украине с начала суток".