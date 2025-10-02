На севере Харьковщины идет бой — Генштаб сообщил о ситуации на фронте
В сводке на 16:00 2 октября Генштаб ВСУ проинформировал о 102 боях, которые произошли на фронте в Украине с начала суток.
«На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение. На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка», — отметили в ГШ.
На соседнем с Харьковщиной Лиманской направлении оккупанты атаковали пять раз, два боя по состоянию на 16:00 продолжались.
Напомним, соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый заявил, что российская армия закрепилась на севере Купянска, а единичных оккупантов фиксируют не только в центре, но и даже в южных частях города. Они переодеты в гражданское и пытаются «слиться» с немногочисленными местными жителями. В основном «заблудившиеся» быстро ликвидируют.
Читайте также: Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На севере Харьковщины идет бой — Генштаб сообщил о ситуации на фронте»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 17:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 16:00 2 октября Генштаб ВСУ проинформировал о 102 боях, которые произошли на фронте в Украине с начала суток".