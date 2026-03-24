Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:45   24.03.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: 43 ОАБр

С начала суток враг провел в Харьковской области три атаки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска. Один бой продолжается.

На Купянском направлении россияне совершили один штурм позиций украинских войск в сторону Новоосиново.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 49 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, утром 24 марта около 05:20 в Харькове зафиксировали удар по Слободскому району. Вскоре стало известно, что беспилотник не сдетонировал – пострадавших нет. Около 08:50 мэр Игорь Терехов сообщил, что второй раз за утро зафиксировали удар в Слободском районе. Он уточнил, что по городу ударил БпЛА «Молния». Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал: информации о пострадавших нет.

Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
