Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби ворог провів на Харківщині три атаки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили один штурм позицій українських військ в бік Новоосинового.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 49 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вранці 24 березня близько 05:20 у Харкові зафіксували удар по Слобідському району. Незабаром стало відомо, що безпілотник не здетонував – постраждалих немає. Близько 08:50 мер Ігор Терехов повідомив, що вдруге за ранок зафіксували удар у Слобідському районі. Він уточнив, що по місту ударив БпЛА “Молния”. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: інформації про постраждалих немає.