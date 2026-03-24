Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:45   24.03.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: 43 ОАБр

З початку доби ворог провів на Харківщині три атаки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили один штурм позицій українських військ в бік Новоосинового.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 49 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вранці 24 березня близько 05:20 у Харкові зафіксували удар по Слобідському району. Незабаром стало відомо, що безпілотник не здетонував – постраждалих немає. Близько 08:50 мер Ігор Терехов повідомив, що вдруге за ранок зафіксували удар у Слобідському районі. Він уточнив, що по місту ударив БпЛА “Молния”. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: інформації про постраждалих немає.

Автор: Вікторія Яковенко
“Для них уже життя – статистика” – голова Дергачівщини про жителів прикордоння
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Бронь за $9500: нову схему викрили на Харківщині, кого затримали
“Я в розшуку?” Як десятки жінок раптом стали військовозобов’язаними у ТЦК
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені
