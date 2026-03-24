Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
З початку доби ворог провів на Харківщині три атаки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку росіяни здійснили один штурм позицій українських військ в бік Новоосинового.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 49 атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, вранці 24 березня близько 05:20 у Харкові зафіксували удар по Слобідському району. Незабаром стало відомо, що безпілотник не здетонував – постраждалих немає. Близько 08:50 мер Ігор Терехов повідомив, що вдруге за ранок зафіксували удар у Слобідському районі. Він уточнив, що по місту ударив БпЛА “Молния”. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: інформації про постраждалих немає.
Новини за темою:
Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 16:45;