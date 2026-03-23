Один бой идет на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
С начала суток враг атаковал на Харьковщине 10 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Старица.
На Купянском направлении оккупанты совершили шесть штурмов позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. Идет один бой.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 116 вражеских атак, отметили в Генштабе.
Напомним, накануне, 22 марта, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и заявили о продвижении врага в Харьковской области. По данным аналитиков, ВС РФ продвинулась на юге Волчанская и в Синьковке. В Группировке объединенных сил сообщили, что эти заявления – недостоверны.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Один бой идет на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 16:44;