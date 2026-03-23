Один бой идет на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:44   23.03.2026
Виктория Яковенко
Один бой идет на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток враг атаковал на Харьковщине 10 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Старица.

На Купянском направлении оккупанты совершили шесть штурмов позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. Идет один бой.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 116 вражеских атак, отметили в Генштабе.

Напомним, накануне, 22 марта, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и заявили о продвижении врага в Харьковской области. По данным аналитиков, ВС РФ продвинулась на юге Волчанская и в Синьковке. В Группировке объединенных сил сообщили, что эти заявления – недостоверны.

Автор: Виктория Яковенко
