Один бій йде на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:44   23.03.2026
Вікторія Яковенко
З початку доби ворог атакував на Харківщині 10 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Стариця.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили шість штурмів позицій українських військ поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка. Триває один бій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 116 ворожих атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні, 22 березня, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та заявили про просування ворога на Харківщині. За даними аналітиків, ЗС РФ просунулась на півдні Вовчанська та у Синьківці. В Угрупованні об’єднаних сил повідомили, що ці заяви – недостовірні.

Читайте також: В РФ заявили про атаку БпЛА на губернатора Бєлгородщини Гладкова: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
Вистрибнула з вікна у Харкові: НПУ з’ясувала, що жінка сама підпалила речі
Вистрибнула з вікна у Харкові: НПУ з’ясувала, що жінка сама підпалила речі
Хотів отримати для ГРУ новітні танкові розробки: житель Харківщини “сяде”
Хотів отримати для ГРУ новітні танкові розробки: житель Харківщини “сяде”
У Харкові обікрали квартиру матері загиблого військового (фото)
У Харкові обікрали квартиру матері загиблого військового (фото)
Вистрибнула з вікна 13-го поверху через пожежу: жінка загинула в Харкові
Вистрибнула з вікна 13-го поверху через пожежу: жінка загинула в Харкові
В РФ заявили про атаку БпЛА на губернатора Бєлгородщини Гладкова: подробиці
В РФ заявили про атаку БпЛА на губернатора Бєлгородщини Гладкова: подробиці
Новини за темою:

23.03.2026
Чи просунувся ворог на Харківщині? У ЗСУ спростували дані DeepState
23.03.2026
“Взяти Куп’янськ насправді” знову прагнуть окупанти – Машовець
21.03.2026
Провальний наступ РФ, поповнення в харківському екопарку: підсумки 21 березня
21.03.2026
Харків – без “Інтерсіті”, РФ вбиває медиків: огляд фронту (відео)
21.03.2026
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00


