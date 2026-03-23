Один бій йде на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
З початку доби ворог атакував на Харківщині 10 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Стариця.
На Куп’янському напрямку окупанти здійснили шість штурмів позицій українських військ поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка. Триває один бій.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 116 ворожих атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, напередодні, 22 березня, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та заявили про просування ворога на Харківщині. За даними аналітиків, ЗС РФ просунулась на півдні Вовчанська та у Синьківці. В Угрупованні об’єднаних сил повідомили, що ці заяви – недостовірні.
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 16:44;