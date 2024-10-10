Новини Харкова — головне за 10 жовтня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Майже всю ніч тривала тривога на Харківщині: літали «шахеди», окупанти запускали КАБи
Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні увечері о 20:51. У Повітряних Силах ЗСУ помітили активність ворожої авіації на північному сході, а незабаром – зафіксували пуски КАБів.
Після кількох годин без відбою, о 02:03, Повітряні сили попередили про ворожий БПЛА в Сумській області, який рухався у бік Харківщини.
Лише о 03:13 тривогу скасували. Її відновили о 05:23, цього разу – через активність тактичної ворожої авіації в акваторії Азовського моря.
О 06:27 пролунав відбій тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".