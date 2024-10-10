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Новини Харкова — головне за 10 жовтня: як минула ніч

Україна 07:05   10.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 10 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Майже всю ніч тривала тривога на Харківщині: літали «шахеди», окупанти запускали КАБи 

Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні увечері о 20:51. У Повітряних Силах ЗСУ помітили активність ворожої авіації на північному сході, а незабаром – зафіксували пуски КАБів. 

Після кількох годин без відбою, о 02:03, Повітряні сили попередили про ворожий БПЛА в Сумській області, який рухався у бік Харківщини. 

Лише о 03:13 тривогу скасували. Її відновили о 05:23, цього разу – через активність тактичної ворожої авіації в акваторії Азовського моря. 

О 06:27 пролунав відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".