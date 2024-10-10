РФ вдарила по передмістю Харкова: відомо про 5 постраждалих (доповнюється)
Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено 16:03. Серед поранених у Черкаській Лозовій – троє дітей: 2, 5 та 15 років з гострою реакцією на стрес. Пошкоджені приватні будинки, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено 15:48. Влучання зафіксували по приватній житловій забудові. Є травмовані мешканці та пошкоджені будинки, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
«На цю хвилину – пʼять постраждалих», – зазначив Синєгубов.
Раніше про удар по одному з населених пунктів Малоданилівської громади повідомляв її голова Олександр Гололобов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 16:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".