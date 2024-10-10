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РФ вдарила по передмістю Харкова: відомо про 5 постраждалих (доповнюється)

Події 16:03   10.10.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по передмістю Харкова: відомо про 5 постраждалих (доповнюється)

Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено 16:03. Серед поранених у Черкаській Лозовій – троє дітей:  2, 5 та 15 років з гострою реакцією на стрес. Пошкоджені приватні будинки, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено 15:48. Влучання зафіксували по приватній житловій забудові. Є травмовані мешканці та пошкоджені будинки, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«На цю хвилину – пʼять постраждалих», – зазначив Синєгубов.

Раніше про удар по одному з населених пунктів Малоданилівської громади повідомляв її голова Олександр Гололобов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ вдарила по передмістю Харкова: відомо про 5 постраждалих (доповнюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 16:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".