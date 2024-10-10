“Надзвичайно небезпечна операція”: сапери ДСНС вилучили 500-кілограмову бомбу
Напередодні сапери ДСНС вилучили 500-кілограмову бомбу у Черкаській Лозовій. КАБ упав у дворі приватного будинку і дивом не вибухнув.
“Вона вдарилась об стіну будинку, спричинивши пошкодження, і увійшла в ґрунт. Вчора піротехніки ДСНС прибули на місце і вилучили нерозірвану бомбу. Це була надзвичайно складна та небезпечна операція, враховуючи велику вибухову потужність та вагу КАБ-500, підступність ворога, який може встановлювати на такі боєприпаси додаткові підривники, та глибину входження бомби в землю. Будь-яка помилка в роботі саперів могла мати катастрофічні наслідки”, – розповіли в ДСНС.
Після цього бомбу відправили на спеціальний майданчик, де знищать, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 10:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні сапери ДСНС вилучили 500-кілограмову бомбу у Черкаській Лозовій. КАБ упав у дворі приватного будинку і дивом не вибухнув.".