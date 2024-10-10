“Надзвичайно небезпечна операція”: сапери ДСНС вилучили 500-кілограмову бомбу

Напередодні сапери ДСНС вилучили 500-кілограмову бомбу у Черкаській Лозовій. КАБ упав у дворі приватного будинку і дивом не вибухнув.

“Вона вдарилась об стіну будинку, спричинивши пошкодження, і увійшла в ґрунт. Вчора піротехніки ДСНС прибули на місце і вилучили нерозірвану бомбу. Це була надзвичайно складна та небезпечна операція, враховуючи велику вибухову потужність та вагу КАБ-500, підступність ворога, який може встановлювати на такі боєприпаси додаткові підривники, та глибину входження бомби в землю. Будь-яка помилка в роботі саперів могла мати катастрофічні наслідки”, – розповіли в ДСНС.

Після цього бомбу відправили на спеціальний майданчик, де знищать, додали рятувальники.