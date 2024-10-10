«Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу
Накануне саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу в Черкасской Лозовой. КАБ упал во дворе частного дома и чудом не взорвался.
«Бомба ударилась о стену дома, причинив повреждения, и вошла в грунт. Вчера пиротехники ГСЧС прибыли на место и изъяли неразорвавшуюся бомбу. Это была чрезвычайно сложная и опасная операция, учитывая большую взрывную мощность и вес КАБ-500, коварство врага, который может устанавливать дополнительные взрыватели на такие боеприпасы, и глубину вхождения бомбы в землю. Любая ошибка в работе саперов могла иметь катастрофические последствия», – написали в ГСЧС.
После этого бомбу отправили на специальную площадку, где уничтожат, добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, КАБ, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 10:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу ".