«Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу

Накануне саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу в Черкасской Лозовой. КАБ упал во дворе частного дома и чудом не взорвался.

«Бомба ударилась о стену дома, причинив повреждения, и вошла в грунт. Вчера пиротехники ГСЧС прибыли на место и изъяли неразорвавшуюся бомбу. Это была чрезвычайно сложная и опасная операция, учитывая большую взрывную мощность и вес КАБ-500, коварство врага, который может устанавливать дополнительные взрыватели на такие боеприпасы, и глубину вхождения бомбы в землю. Любая ошибка в работе саперов могла иметь катастрофические последствия», – написали в ГСЧС.

После этого бомбу отправили на специальную площадку, где уничтожат, добавили спасатели.