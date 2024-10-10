Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

«Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу

Происшествия 10:54   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу

Накануне саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу в Черкасской Лозовой. КАБ упал во дворе частного дома и чудом не взорвался.

«Бомба ударилась о стену дома, причинив повреждения, и вошла в грунт. Вчера пиротехники ГСЧС прибыли на место и изъяли неразорвавшуюся бомбу. Это была чрезвычайно сложная и опасная операция, учитывая большую взрывную мощность и вес КАБ-500, коварство врага, который может устанавливать дополнительные взрыватели на такие боеприпасы, и глубину вхождения бомбы в землю. Любая ошибка в работе саперов могла иметь катастрофические последствия», – написали в ГСЧС.

После этого бомбу отправили на специальную площадку, где уничтожат, добавили спасатели.

Читайте также: Три пожара возникло в области из-за обстрелов: в Рубежном горел дом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
10.10.2024, 09:32
Есть напряжение среди горожан — Терехов о сложной ситуации в Харькове
Есть напряжение среди горожан — Терехов о сложной ситуации в Харькове
10.10.2024, 09:04
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
09.10.2024, 12:19
Россияне разрушили дом певца Артема Пивоварова в Волчанске на Харьковщине
Россияне разрушили дом певца Артема Пивоварова в Волчанске на Харьковщине
09.10.2024, 21:35
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
10.10.2024, 11:14
«Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу
«Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу
10.10.2024, 10:54

Новости по теме:

08:24
Три пожара возникло в области из-за обстрелов: в Рубежном горел дом
07:42
На Харьковщине уменьшилось количество пожаров в экосистемах – ГСЧС
13:40
Минные поля нашли на Харьковщине: рядом был аэродром РФ (видео)
08:43
Лес горел почти неделю: масштабный пожар на Харьковщине тушили 90 спасателей
14:50
«Спасатели уже 2 месяца ждут дожди» — ГСЧС о пожарах в Харькове и области

Вы читали новость: ««Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Чрезвычайно опасная операция»: саперы ГСЧС изъяли 500-килограммовую бомбу ".