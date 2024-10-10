Шестеро раненых, разрушенные дома, садик: результаты ударов по Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 октября проинформировал о последствиях ударов армии РФ по Харьковщине.
Накануне днем враг обстрелял Харьков. Вследствие удара в 12-этажке выбиты окна, поврежден автосалон, магазин и садик. Пострадала 81-летняя женщина, отметил Синегубов.
Также в течение дня несколько раз под обстрелы попадал Купянский район.
«09:40 Купянский р-н., Купянская ТГ., г. Купянск. Попадание БПЛА в автомобиль. Пострадал 65-летний мужчина. 15:50 Купянский р-н., Купянская ТГ., с. Ковшаровка. В результате обстрела повреждены два гражданских автомобиля», – рассказал Синегубов.
В Харьковском районе, в селе Казачья Лопань, БПЛА ударил по авто, пострадали 74-летняя женщина и двое мужчин 54 лет. А ближе к ночью враг атаковал Изюмский район.
«21:30 Изюмский р-н., Боровская ТГ, с. Зеленая роща. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадал 49-летний мужчина», – добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, поранені, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 08:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 октября проинформировал о последствиях ударов армии РФ по Харьковщине.".