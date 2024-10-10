Шестеро поранених, зруйновані будинки, садок: результати ударів по Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 10 жовтня поінформував про наслідки ударів армії РФ по Харківщині.

Напередодні вдень ворог обстріляв Харків. Внаслідок удару у 12-поверхівці вибиті вікна, пошкоджений автосалон, магазин та садок. Постраждала 81-річна жінка, розповів Синєгубов.

Також протягом дня кілька разів під обстріл потрапляв Куп’янський район.

“09:40 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп’янськ. Потрапляння БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік. 15:50 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено два цивільні автомобілі”, – розповів Синєгубов.

У Харківському районі, у селі Козача Лопань, БПЛА вдарив по авто, постраждали 74-річна жінка та двоє чоловіків 54 років. А ближче до ночі ворог атакував Ізюмський район.

“21:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Зелений гай. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік”, – додав начальник ХОВА.