Шестеро поранених, зруйновані будинки, садок: результати ударів по Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 10 жовтня поінформував про наслідки ударів армії РФ по Харківщині.
Напередодні вдень ворог обстріляв Харків. Внаслідок удару у 12-поверхівці вибиті вікна, пошкоджений автосалон, магазин та садок. Постраждала 81-річна жінка, розповів Синєгубов.
Також протягом дня кілька разів під обстріл потрапляв Куп’янський район.
“09:40 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп’янськ. Потрапляння БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік. 15:50 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено два цивільні автомобілі”, – розповів Синєгубов.
У Харківському районі, у селі Козача Лопань, БПЛА вдарив по авто, постраждали 74-річна жінка та двоє чоловіків 54 років. А ближче до ночі ворог атакував Ізюмський район.
“21:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Зелений гай. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 10 жовтня поінформував про наслідки ударів армії РФ по Харківщині.".