Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

Шестеро поранених, зруйновані будинки, садок: результати ударів по Харківщині

Події 08:40   10.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шестеро поранених, зруйновані будинки, садок: результати ударів по Харківщині Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 10 жовтня поінформував про наслідки ударів армії РФ по Харківщині.

Напередодні вдень ворог обстріляв Харків. Внаслідок удару у 12-поверхівці вибиті вікна, пошкоджений автосалон, магазин та садок. Постраждала 81-річна жінка, розповів Синєгубов.

Також протягом дня кілька разів під обстріл потрапляв Куп’янський район.

“09:40 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп’янськ. Потрапляння БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік. 15:50 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено два цивільні автомобілі”, – розповів Синєгубов.

У Харківському районі, у селі Козача Лопань, БПЛА вдарив по авто, постраждали 74-річна жінка та двоє чоловіків 54 років. А ближче до ночі ворог атакував Ізюмський район.

“21:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Зелений гай. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 10 жовтня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Шестеро поранених, зруйновані будинки, садок: результати ударів по Харківщині
Шестеро поранених, зруйновані будинки, садок: результати ударів по Харківщині
10.10.2024, 08:40
Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
10.10.2024, 08:24
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
09.10.2024, 21:55
«Ситуація для Куп’янська стає все більш загрозливою» – Коваленко
«Ситуація для Куп’янська стає все більш загрозливою» – Коваленко
10.10.2024, 08:04
Новини Харкова — головне за 10.10: РФ захопила завод у Вовчанську, обстріли
Новини Харкова — головне за 10.10: РФ захопила завод у Вовчанську, обстріли
10.10.2024, 08:44
ISW: над Вовчанським агрегатним заводом – триколор, РФ знову захопила будівлю
ISW: над Вовчанським агрегатним заводом – триколор, РФ знову захопила будівлю
10.10.2024, 07:24

Новини за темою:

08:34
Троє загиблих, 33 поранених внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова та області
08:54
Зруйнований навчальний заклад, 2 постраждалих: РФ вдарила КАБом по Куп’янську
08:23
Ворог активізувався: 31 атаку росіян відбили ЗСУ на Харківщині за добу
10:29
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
08:51
Семеро поранених та один загиблий – результати ворожих обстрілів Харківщини

Ви читали новину: «Шестеро поранених, зруйновані будинки, садок: результати ударів по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 08:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 10 жовтня поінформував про наслідки ударів армії РФ по Харківщині.".