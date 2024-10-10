Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории

10 октября в Украине – День работников стандартизации и метрологии. В 1666 году в этот день гетманом Правобережной Украины избрали Петра Дорошенко. В 1889-м родился поэт украинского расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. В 1911-м началась Синьхайская революция в Китае. В 1932-м в Харькове впервые расщепили атомное ядро ​​лития. А в 2022-м армия РФ нанесла первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Праздники и памятные даты 10 октября

10 октября в Украине – День работников стандартизации и метрологии.

В мире: Всемирный день бездомных, Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных, Всемирный день психического здоровья, Всемирный день борьбы за отмену смертной казни, Всемирный день инклюзивности.

Также отмечают: Всемирный день каши, Всемирный день зрения (во второй четверг октября), День «Обними барабанщика», Международный день режиссуры, Всемирный день пиклбола.

10 октября в истории

10 октября 1666 года Петра Дорошенко избрали временным гетманом Правобережной Украины.

Это были тяжелые времена Руины, которая началась после смерти Богдана Хмельницкого и продолжалась до прихода к власти Ивана Мазепы. Противоречия на Гетманщине возникли почти сразу после смерти Хмельницкого. Регентом при сыне Хмельницкого Юрии стал Иван Выговский. Вскоре его избрали «временным» гетманом. Выговский достаточно быстро продемонстрировал пропольскую политику, которая не устроила казачество. Пик недовольства настал после того, как гетман заключил с Речью Посполитой Гадячский договор в 1658 году. Возмущенная казацкая старшина сместила временного гетмана и вернула Юрия Хмельницкого. Именно в его времена окончательно оформился раскол на Правобережье и Левобережье. На Левобережье впервые избрали собственного гетмана (пока – наказного) – Якима Сомко.

На протяжении всех этих событий Петр Дорошенко не оставался в стороне. Потомок древнего казацкого рода, сын наказного гетмана Дорофея Дорошенко, он еще в начале Хмельнитчины занимал должность писаря. С 1655-го был полковником и в течение 10 лет возглавлял один за другим Прилукский, Чигиринский, Каневский и Черкасский полки. Выполнял дипломатические поручения Богдана Хмельницкого. После смерти Богдана признал власть гетмана Выговского, но не вошел в его близкое окружение. Дорошенко был участником переговоров, которые привели к подписанию Гадячского договора. Когда же оппозиционные настроения против Выговского возросли, Дорошенко присоединился к Юрию Хмельницкому, став одним из его ближайших советников. Уже во время гетманства Хмельницкого-младшего возглавлял делегацию, которая вела переговоры с московитами. Эти переговоры завершились подписанием молодым гетманом Переяславских статей. Впоследствии Юрий Хмельницкий снова изменил вектор внешней политики с промосковского на пропольский, но это раскололо казачество окончательно, и в 1663-м сын Хмельницкого отрекся от булавы и стал монахом.

Гетманом избрали Павла Тетерю, но на Левобережье это решение не признали. Казаки собрались на знаменитую Черную раду в Нежине.

На ней неожиданно для самих организаторов гетманом избрали не очевидного лидера Якима Сомко, и не его главного конкурента Василия Золотаренко, а бывшего джуру (слугу) Хмельницкого Ивана Брюховецкого. Того активно поддерживала Москва.

Дорошенко в это время был генеральным осавулом гетмана Павла Тетери, а с 1665 года – полковником Черкасского полка. На этих должностях он активно участвовал в попытках правобережного гетмана (при поддержке поляков) вернуть под свою власть Левобережье. Отвоевать левый берег Тетере так и не удалось. Сам он уже в 1665 году вынужден был отречься булавы. После того как проиграл бой участникам казацко-крестьянского восстания, поднявшееся против засилья полячества на Правобережье. Один из лидеров этого восстания Степан Опара захватил Умань и в июне 1665 года провозгласил себя гетманом Правобережной Украины. Однако уже 18 августа казаки схватили его и вместе со старшинами сдали Речи Посполитой. 10 октября правобережные полковники избрали Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины, а в начале января 1666-го в Чигирине казацкий совет подтвердил этот выбор.

Дорошенко известен как с положительной, так и с отрицательной стороны. Он провел ряд важных реформ, создал постоянное 20-тысячное казачье войско из наемных частей. При этом его же считают организатором подлого убийства «конкурента» – Ивана Брюховецкого. Левобережный гетман со временем понял, что его «московские друзья», на самом деле, никакие не друзья. А потому начал искать союза с Правобережьем. Есть разные версии дальнейших событий — относительно степени инициативы Дорошенко в произошедшем. Сюжет событий был следующим: гетманы двух берегов Днепра решили объединиться в противостоянии московитам. Дорошенко с войском перешел на Левобережье, чтобы поддержать начавшееся там восстание. Однако когда левобережные и правобережные казаки встретились на переговоры, подчиненные Брюховецкого перекинулись на сторону Дорошенко и убили своего гетмана. По одной из версий – этот приказ отдал сам Дорошенко, по другой – убийство было инициативой исполнителей.

«Не совсем понятно – как это произошло. Брюховецкий стал заложником ситуации. Ведь его окружение, контролировавшее левобережную гетманщину, видело, что нужен один общий лидер. И это оказало Дорошенко хорошую услугу – казачество поставило на него. А поскольку Брюховецкий стал неактуальным – самым простым вариантом в условиях войны было его убить, что и сделали», – высказал свое видение этих событий в комментарии «Радио Свобода» историк Алексей Сокирко.

В результате Дорошенко 8 июня 1668 года провозгласили гетманом «обоих берегов Днепра». Впрочем, долго он этим титулом не наслаждался. Московия приложила усилия, чтобы подорвать власть Дорошенко на Левобережье. Он вернулся в Чигирин, назначив Левобережью наказного гетмана Демьяна Многогрешного. В середине марта 1669 года левобережное казачество провозгласило Многогрешного своим гетманом. А тот снова заключил соглашение с Москвой – Глуховские статьи. Дорошенко же попытался выйти из бесконечного цикла договоренностей то с поляками против московитов, то наоборот. И в том же 1669 году заключил союзный договор с Османской империей. Казачество под его руководством участвовало в Польско-турецкой войне – на стороне Османской империи. В 1672 году османско-казацкие войска захватили крепость Каменец (нынешний Каменец-Подольский), а затем осадили Львов. Так что поляки подписали Бучачский мирный договор, отказавшись от претензий на Правобережную Украину. Однако это не привело к спокойствию, а побудило Московию вступить в войну за Правобережье. В 1674-м московская армия вместе с казацкими полками во главе с новым гетманом Левобережья Иваном Самойловичем осадила Чигирин. Отбить его удалось при поддержке османско-крымской армии. Но бесконечная война и османы-союзники, требовавшие дань и разрушавшие церкви, привели к максимальному недовольству населения гетманом Дорошенко. В результате осенью 1675 года он отрекся от булавы.

10 октября 1889 года родился украинский поэт Расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. Подробнее.

10 октября 1911 года в Китае началась Синьхайская революция. Подробнее.

10 октября 1932 года в Харьковском физико-техническом институте (тогда он назывался УФТИ) впервые провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития. Подробнее.

10 октября 2022 года российские войска нанесли первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Подробнее.

Церковный праздник

10 октября чтят память мучеников Евлампия и Евлампии. Они жили в IV веке в Никомедии. Евлампий выступил против царя во время гонений на христиан. Его судили и пытались убедить отречься от Христа. Однако Евлампий этого не сделал. Его мучили, но Бог сохранил его тело здоровым. Евлампия узнала о страданиях брата и пришла к нему на суд. Она заявила, что тоже христианка. Ее тоже мучили, но безуспешно. Тогда брата с сестрой попытались сварить в котле и сжечь в печи. Однако это не причинило им вреда. Тогда Евлампию отрубили голову, а его сестра умерла от горя.

Народные приметы

Если нет дождя, зима будет поздняя.

Гроза предвещает теплую, короткую и бесснежную зиму.

Если на улице мокро, то снега не будет как минимум до 4 ноября.

Ударил мороз – такая погода будет следующие четыре недели.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться.

Нельзя тушить костер.

Желательно не носить в этот день украшения, особенно – драгоценные.