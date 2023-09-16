Сегодня 16 сентября: какой праздник и день в истории

16 сентября профессиональные праздники отмечают фармацевты, хирурги и изобретатели. Год назад в этот день «Kraken» заявил о форсировании Оскола и освобождении левобережной части Купянска. В 1658-м гетман Выговский подписал Гадячский договор с Речью Посполитой. В 1810-м Мексика провозгласила независимость. В 1930-м Польское правительство начало пацификацию на Галичине. В 2000-м исчез журналист Георгий Гонгадзе.

Праздники и памятные даты 16 сентября

16 сентября в Украине – День фармацевтического работника, День хирурга и День изобретателя и рационализатора. Все эти праздники отмечают ежегодно в третью субботу сентября.

Также в эту дату отмечают День города Кропивницкий и День Херсона.

Под эгидой ООН проходит Международный день охраны озонового слоя.

В мире также: День работающих родителей и Международный день уборки прибрежных территорий.

16 сентября в истории

16 сентября 1658 года гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор.

Выговский в начале своего гетманства позиционировался как сторонник промосковской политики и пользовался поддержкой московитов. Однако постепенно стал менять политику в сторону союза с Речью Посполитой. Причиной этого были постоянные попытки московитов нарушать достингнутые договоренности – в частности, Переяславские статьи. Гадячский договор, который он заключил, в начале предполагал вхождение Гетманщины в состав Речи Посполитой как Великого княжества Руского. Оно должно было стать равноправным членом объединения – на равне с самой Польшей и Великим княжеством Литовским. Но при ратификации договора польский сейм существенно его «урезал», убрав большинство гарантий, предусматренных для украинской государственности. Даже сам термин «Великое княжество Руское» в окончательном варианте договора не упоминался. Такая «зрада», а также война, которую из-за подписания договора развязала против Гетманщины Московия, стоили Выговскому должности гетмана (а затем — и головы), а на украинской территории усилили Руину. Все эти события привели к разделению Гетманщины между Речью Посполитой и Московским царством по условиям Андрусовского перемирия и последующего «Вечного мира».

16 сентября 1810 года Мексика провозгласила независимость от Испании. С этого момента началась война за независимость страны, длившаяся 11 лет. Мексика находилась под испанским владычеством со времен завоевательных походов Кортеса против ацтеков – то есть с первой половины XVI века. Основанная на развалинах империи ацтеков колония получила название Новая Испания. Лидером освободительного движения в Мексике стал священник и ректор духовной семинарии Вальядолиди Мигель Идальго. Именно 16 сентября 1810 (на фоне оккупации Испании войсками Наполеона) Идальго в городе Долорес обратился к народу с призывом подняться на освободительную войну («Зов Долорес»).

В дальнейшем он возглавил революционную армию, выступившую против испанцев. Идальго провозгласили сначала «генерал-капитаном Америки», а затем генералиссимусом. В начале освободительной войны армия мексиканцев разбила испанскую на перевале Монте-де-ла-Круз и подступила к Мехико. Однако на штурм столицы так и не решились и направились в Гвадалахару. Там в ноябре 1810-го сформировали правительство во главе с Идальго. Однако это было только началом борьбы. В январе 1811 года испанцы разгромили главные силы Идальго, а его самого в марте захватили в плен и расстреляли 31 июля. Но гибель лидера не остановила освободительное движение – мексиканцы завоевали независимость. После продолжительной войны в 1821 году провозгласили первую Мексиканскую империю, которая уже в 1824-м трансформировалась в республику.

16 сентября 1930 года польское правительство начало пацификацию («умиротворение») украинцев в Восточной Галичине. В состав Польши Восточную Галичину официально передала Лига Наций в 1923 году. При этом условием было предоставление украинцам Польши автономии. Польское руководство пренебрегло этим обязательством. Более того, начало политику репрессий украинства и дошло до процесса физического уничтожения. Название «Галичина» сменили на «Восточная Малопольша». Постепенно процесс государственного гнета по национальному признаку усиливался. Решение о проведении пацификации приняли 1 сентября 1930 года после консультаций премьер-министра Польши Юзефа Пилсудского с министром внутренних дел Брониславом Перацким. Первые же карательные акции начались 16 сентября и продолжались до 30 ноября 1930 года.

В них задействовали полицию и армию. Проводились массовые аресты, избиения и убийства украинцев, закрытие и разрушение национальных учреждений и школ. В целом, такое «умиротворение» охватило 450 населенных пунктов в 16 районах Восточной Галичины. Такие действия польского правительства привели к радикализации национального сопротивления украинцев в Галичине и переходу его в стадию террора. Одного из главных организаторов пацификации Бронислава Перацкого в 1934 году убили в Варшаве активисты ОУН.

16 сентября 1975 года Папуа — Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии.

За свою историю страна была разделена на две части – британскую и немецкую. В 1906 году Великобритания передала свою часть колонии в управление Австралийского Союза. А в 1914-м войска Австралии оккупировали и немецкую часть Новой Гвинеи. Во время Второй мировой войны здесь высаживались японские войска, а по ее завершении Австралийский Союз получил мандат от ООН на управление этой территорией. В 1949-м австралийские власти объединили обе территории в общую административную единицу – Папуа и Новая Гвинея. А в 1975-м парламент Австралии принял Закон о независимости Папуа — Новой Гвинеи. Закон вступил в силу 16 сентября.

16 сентября 1987 года страны мира подписали один из самых действенных международных договоров – Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. Он ограничивает производство веществ, которые считают ответственными за истощение озона. Сейчас договор ратифицировали все страны, входящими в состав ООН, а также несколько не входящих в нее (в том числе Ватикан и Государство Палестина). В общей сложности его ратифицировали 198 стран. По оценкам руководства ООН, договор эффективно выполняется. Бывший глава ООН Кофи Аннан даже называл его «возможно, одним из самых успешных международных соглашений на сегодняшний день».

16 сентября 2000 года живым в последний раз видели журналиста и основателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе.

В этот день он садился в машину на бульваре Леси Украинки в Киеве. А на следующий день СМИ сообщили о его исчезновении. 2 ноября в лесу возле Таращи в Киевской области обнаружили обезглавленное тело, в котором родственники опознали Георгия. А 28 ноября Александр Мороз обнародовал в Верховной Раде «пленки Мельниченко», указывавшие на возможную причастность к исчезновению Гонгадзе Президента Украины Леонида Кучмы и министра внутренних дел Юрия Кравченко.

16 сентября 2002 года началась активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения «Восстань, Украина!» В этот день на Европейской площади в Киеве прошел митинг с участием идеологически противоположных политических сил – Социалистической партии, Коммунистической партии и блоков Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко. Вечером митингующие начали устанавливать палатки неподалеку от Администрации Президента Украины на Банковой. Происходили стычки с полицией. Активные протестные акции продолжались до 19 октября, а затем возобновились с 4 декабря. Новый этап получил название «Освобождение Украины от Кучмы». Его завершила акция у памятника Шевченко в Киеве 9 марта 2003 года.

16 сентября 2022 года командир батальона «Азов» в составе спецподразделения ГУР «Kraken» Сергей Величко («Чили») заявил о форсировании реки Оскол и освобождении левобережной части Купянска.

В Изюме приступили к эксгумации тел жертв российских оккупантов на месте массового захоронения в лесу.

Церковный праздник 16 сентября

16 сентября – суббота после Воздвижения. По новому церковному календарю христиане в Украине чтят память великомученицы Евфимии Всехвальной. Она была дочерью христиан. Пострадала за Христа в Халкидоне около 304 года. Местный правитель приказал всем жителям Халкидона явиться на языческий праздник и принести жертву идолу Арея. 49 христиан, решивших нарушить повеление правителя, скрывались в одном доме, где тайно проводили службу истинному Богу. Среди молящихся была и юная девушка Евфимия. Где находятся христиане, сообщили правителю, и их привели на судилище. В течение 19 дней мучеников подвергали пыткам, но никто из них не отрекся от веры в Христа. Тогда правитель отправил их на суд к самому императору Диоклетиану, но отделил младшую из мучеников — Евфимию, надеясь, что она, оставшись сама, не выдержит пыток. Однако она не сдалась. Девочку привязали к колесу с острыми ножами, которые при вращении отрезали куски тела. Она громко молилась, и колесо само собой остановилось. С неба сошел ангел и исцелил ребенка от ран. Тогда правитель приказал бросить девочку в печь, но два воина – Виктор и Сосфен, получившие такой приказ – увидели в пламени двух грозных ангелов. Тогда воины отказались выполнить приказ правителя и сами поверили в Христа и пошли на страдания. Их отдали в пищу зверям. Евфимия же осталась невредимой и в печи. Так – живой и целой – она выходила после многих пыток. Наконец ее осудили на поедание зверями в цирке. Перед казнью святая попросила, чтобы Бог дал ей умереть. Ни один из зверей, выпущенных на арену, не бросился на Евфимию. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге. Из раны вытекла кровь, и Евфимия сразу умерла.

Народные приметы

Сухой и теплый день – к поздней зиме без сильных морозов.

Если в этот день гремит гром, то зима будет без снега.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться, злиться, завидовать и сплетничать.

Неудачный день для того, чтобы начинать новое дело.