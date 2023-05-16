Сегодня 16 мая: какой праздник и день в истории

16 мая год назад в Харькове возобновил работу общественный транспорт. В этот день 1648 года победно завершилась битва под Желтыми Водами под предводительством Хмельницкого. В 1920-м канонизировали Жанну д’Арк, в 1929-м впервые вручили награды Американской киноакадемии, а в 1975-м первая женщина взошла на Эверест.

Праздники и памятные даты 16 мая

16 мая государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Международный день мирного сосуществования, Международный день света, День любви к деревьям, День биографа.

16 мая в истории

16 мая 1648 года победоносно завершилась первая битва Хмельнитчины – битва под Желтыми Водами. Эта победа имела большое значение для развития дальнейшего успешного противостояния казачества польской шляхте.

Предыстория этого сражения и вообще Хмельнитчины, на самом деле, заключалась в желании Богдана Хмельницкого отомстить шляхтичу, который убил его сына и похитил женщину, на которой Хмельницкий намеревался жениться. Однако понятно, что эта история стала лишь катализатором, а сама основа народного восстания формировалась годами. История унижения Хмельницкого и несправедливости со стороны шляхтичей резонировала с общими настроениями казачества и селян. Так что когда Хмельницкий с небольшим отрядом реестровых и запорожских казаков напал на залог Речи Посполитой на Днепре и освободил Запорожскую Сечь от контроля поляков, казаки перешли на его сторону.

Хмельницкого избрали гетманом. И уже с этой позиции он активизировал подготовку народного восстания и одновременно – поиск союзников. Гетман заключил договор с Османской империей и крымским ханом о военной помощи. Важным фактором, повлиявшим на дальнейшее течение событий, стал переход в самый ответственный момент на сторону Хмельницкого реестровых казаков, которых поляки отправили против него. Все это позволило войску Хмельницкого вместе с татарами разбить 6-тысячный авангард Речи Посполитой, который возглавлял сын великого гетмана Николая Потоцкого Стефан Потоцкий. В окружение Потоцкий-младший со своим войском попал 29 апреля под Желтыми Водами. Решающий этап битвы (после нескольких неудачных попыток вести переговоры) состоялся 15 и 16 мая. 16 мая польский отряд был полностью разбит. Сам Стефан получил несколько ранений, попал в плен и умер от гангрены 19 мая. Спасся с поля битвы только один жолнер, который смог добраться до Николая Потоцкого и сообщил ему о гибели сына.

16 мая 1817 года родился украинский историк и писатель, а также общественный деятель Николай Костомаров.

Многим он известен в первую очередь тем, что был одним из основателей и руководителей Кирилло-Мефодиевского братства, в которое входил Тарас Шевченко. Часть биографии Костомарова связана с Харьковом. Он окончил Харьковский университет, где изучал историю и литературу, а также ряд древних и современных языков. Костомаров был проводником идеи о том, что украинскому народу принадлежит особенная миссия среди всех славянских – освобождение всех славян от крепостничества и имперского деспотизма. Эту идею он вел и в литературном творчестве, и во время встреч Кирилло-Мефодиевского братства. Эта организация была создана, когда Костомаров уже преподавал историю в Киевском университете. Историк создал программный документ организации — «Книгу бытия украинского народа». При этом он не являлся революционером по убеждениям. Деятельность кирилло-мефодиевцев в основном ограничивалась встречами и разговорами. Но эти разговоры дали достаточно материала для доноса студенту Петрову. Он написал письмо попечителю Киевского учебного округа о «неблагонадежных», а тот уже обратился в ІІІ отделение (политическую полицию) в Петербурге. В результате в 1847-м Костомарова арестовали – прямо накануне свадьбы с Алиной Крагельской. Шевченко, который спешно возвращался в Киев, чтобы присутствовать на празднике, был арестован также.

В результате на своей невесте Костомаров женился только через 28 лет (она успела побывать в течение 19 лет замужем за другим мужчиной). После амнистии в 1955 году Николай Костомарв стал профессором кафедры русской истории Петербургского университета. В 1860-м стал членом Археографической комиссии. Он организовал издание журнала «Основа» и журнала «Киевская старина». При активном участии Костомарова вышло первое посмертное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко в 1867 году. Умер Костомаров в 1885 году – в 67 лет.

16 мая 1920 года римская католическая церковь канонизировала Жанну д’Арк. Героиня французской истории спасла Францию, но сама в 19 лет погибла на костре.

Судилище над ней устроили англичане, желавшие отомстить Жанне за все свои поражения. Однако для ее казни пытались найти уважительные причины и не превратить девушку в мученицу (что не удалось). Поэтому Орлеанскую деву обвинили в ереси. При этом доказать что-либо реальное не могли – ни допросы, ни диалоги с ней во время длительных судебных заседаний не давали аргументов против нее. Поэтому ей предъявили в качестве «ереси» ношение мужской одежды и пренебрежение авторитетом церкви. Вероятно, и эти обвинения были бы бесполезны, если бы не обман, который задействовал епископ Кошон, выступавший главным обвинителем в процессе. Он показал Жанне готовое кострище для ее казни и предложил вместо этого перевести ее в церковную тюрьму с хорошим уходом, если она подпишет документ об отречении от ереси и повиновении Церкви. Она подписала.

При этом бумагу с текстом, зачитанным неграмотной д’Арк, подменили другой, с текстом о полном отречении ото всех «ложных суждений». В частности, подписав заявление об отречении, Жанна согласилась носить женскую одежду. А через несколько дней из-за подстроенной провокации надела мужскую одежду. Этого оказалось достаточно, чтобы судилище признало, что девушка «впала в прошлые ереси» и вынесло ей смертный приговор. 30 мая 1431 года Жанну д’Арк сожгли заживо на площади в Руане. А уже после окончания войны французский король Карл VII в 1452 году велел расследовать законность суда над Жанной. Следствие провели качественно – исследовали документы, допросили 115 свидетелей. В результате 7 июля 1456 года судьи вынесли вердикт, что каждый из пунктов обвинения против Жанны д’Арк опровергается показаниями свидетелей. Первый суд объявили недействительным. Но святой Жанну признали только в ХХ веке. В 1909 году папа Пий X провозгласил ее блаженной, а 16 мая 1920 года папа Бенедикт XV ее канонизировал.

16 мая 1929 года в США впервые вручали награды Американской киноакадемии. Тогда награда еще не называлась «Оскар», не было и статуэтки. Церемония награждения состоялась в отеле Roosevelt Hotel в Лос-Анджелесе. На ней присутствовали 270 человек, а сама церемония длилась всего 15 минут. Никакой интриги не было – имена победителей и названия лучших фильмов сообщили заранее. Актеров номинировали не за конкретный фильм, а за все картины, где они снялись за год. Лучшим фильмом стала немая лента «Крылья» (номинация тогда называлась «Великолепный фильм»).

Лучшим актером признали Эмиля Яннингса, актрисой – Джанет Гейнор. Больше всего номинаций (5) и наград (3) получил фильм «Седьмое небо». Также были две специальные премии. Их получили Чарли Чаплин — «За универсальность и гениальность в актерской игре, написании, режиссировании и продюсировании фильма «Цирк», а также компания Warner Brothers «За создание фильма „Певец джаза“, первой звуковой картины, совершившей революцию в отрасли».

16 мая 1975 года японка Табэи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.

История этой альпинистки достойна романов. Она выросла в небогатой многодетной семье, была слабым ребенком. При этом начала заниматься альпинизмом в 10 лет. Вид спорта был (и сейчас остается) очень дорогим, так что активно развиваться в нем школьница не имела возможности. Но от мечты не отказалась. После завершения университета Табэи сформировала женский альпинистский клуб (LCC). Его девизом было: «Давайте отправимся в зарубежную экспедицию самостоятельно». Как впоследствии объясняла альпинистка, такой клуб она основала из-за пренебрежительного отношения мужчин-альпинистов. Они отказывались совершать восхождение вместе с ней, даже позволяли себе намеки, что в этот спорт девушка пошла, чтобы найти таким образом себе мужа.

Постепенно клуб Табэи развился. Начинали с восхождений в Японии, после поднялись на вершину в Альпах. А затем альпинистке удалось то, чего до нее не достигла ни одна женщина. Табэи сформировала собственную команду, которая стала известной как Экспедиция Японских Женщин на Эверест (JWEE). В группе было 15 женщин. Табэи смогла найти спонсоров среди японских СМИ: газету Yomiuri Shimbun и Nippon Television. Однако альпинисткам пришлось добавить и собственные деньги – почти по средней зарплате. Часть своей экипировки они создали собственноручно. К примеру, водонепроницаемые сумки и перчатки шили из обшивки старых автокресел, а спальные мешки сделали, закупив гусиное перо в Китае. В начале мая 1975 года команду в лагере на высоте 6300 метров накрыла снежная лавина. Табэи тогда потеряла сознание примерно на шесть минут – ее откопал и спас проводник шерп. А уже через 12 дней после этого вместе с проводником Анг Церинг Табэи стала первой женщиной, достигшей вершины Эвереста. За этим последовало подлинное признание. Японка получила личное послание от короля Непала и японского правительства. Об этой экспедиции сняли телевизионный минисериал. В дальнейшем Табэи покорила восьмитысячники Аннапурну и Шишабангму. А в 1992 году стала первой женщиной, выполнившей программу «7 вершин», покорив самые высокие вершины всех континентов. В честь альпинистки названа малая планета 6897 Табэи.

16 мая 2004 Руслана победила на Евровидении — первой из украинских участников этого песенного конкурса.

16 мая 2022 года в Харькове возобновили работу общественного транспорта, который прекратил перевозить пассажиров в начале полномасштабного вторжения РФ.

Церковный праздник 16 мая

16 мая христиане чтят память мучеников Тимофея и Мавры. Они пострадали за веру во время гонений императора Диоклетиана. Святой Тимофей был чтецом в церковном клире, а также хранителем и писцом богослужебных книг. На него донесли, что он хранит христианские книги. Святого Тимофея привели к правителю Ариану, потребовавшему выдать священные книги. За отказ Тимофея подвергли жестоким пыткам. На определенном эпизоде издевательств правителю сообщили, что у Тимофея есть молодая жена по имени Мавра, на которой он женился всего 20 дней назад. Ариан приказал привести Мавру, надеясь, что в ее присутствии мученик сдастся. По просьбе Мавры изо рта мученика вынули кусок дерева, чтобы он мог говорить. Святой Тимофей убедил жену не бояться мучений и идти вместе с ним на подвиг. Святая Мавра ответила: «Я готова умереть с тобой», – и призналась в том, что она христианка. Ее бросили в кипящий котел, но Мавра не чувствовала боли и осталась невредимой. Заподозрив, что слуги наполнили котел холодной водой, Ариан велел святой брызнуть ему на руку воды из котла. Когда мученица выполнила это, Ариан вскрикнул от боли и отдернул обожженную руку. Тогда Ариан поверил в Бога и велел отпустить Мавру. Но вскоре спохватился и снова стал убеждать Мавру принести жертву языческим богам. Она была непоколебима. После долгих пыток Ариан приказал распять мучеников. В течение девяти дней они висели на крестах напротив друг друга, а умерли на десятый день.

Народные приметы

Утки купаются в воде – к непогоде.

Если дуб уже зеленый, а на ясене еще нет листьев, то лето будет очень сухим.

Что нельзя делать 16 мая

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя брать или давать деньги взаймы.