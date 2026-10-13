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Загиблий і двоє постраждалих: FPV-дрони атакували автівки на Харківщині

Події 17:25   13.10.2026
Загиблий і двоє постраждалих: FPV-дрони атакували автівки на Харківщині

Росіяни атакували FPV-дронами вдень 13 жовтня цивільні автомобілі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 10:00 поблизу села Куряжанка ворожий FPV-дрон поцілив автомобіль, що рухався дорогою. Внаслідок удару на місці загинув 53-річний водій — мешканець селища Коротич.

Також вдень, але вже на автодорозі між селом Черкаська Лозова та містом Дергачі російський FPV-дрон атакував автівку. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 13 жовтня росіяни знову обстріляли Харків. «Прильоти» зафіксували в Основ’янському, Холодногірському, Шевченківському та Новобаварському районах.

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 17:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували FPV-дронами вдень 13 жовтня цивільні автомобілі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".