Загиблий і двоє постраждалих: FPV-дрони атакували автівки на Харківщині

Росіяни атакували FPV-дронами вдень 13 жовтня цивільні автомобілі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 10:00 поблизу села Куряжанка ворожий FPV-дрон поцілив автомобіль, що рухався дорогою. Внаслідок удару на місці загинув 53-річний водій — мешканець селища Коротич.

Також вдень, але вже на автодорозі між селом Черкаська Лозова та містом Дергачі російський FPV-дрон атакував автівку. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 13 жовтня росіяни знову обстріляли Харків. «Прильоти» зафіксували в Основ’янському, Холодногірському, Шевченківському та Новобаварському районах.