ДСНС: 19 пожеж на Харківщині було в екосистемах, 5 – через обстріли

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 11 жовтня повідомила, що за добу в регіоні через обстріли виникло п’ять пожеж у Харківському та Чугуївському районі.

“Вдень ворожа авіація завдала авіабомбового удару по селу Черкаська Лозова Харківського району, що призвело до пожежі на відкритій території. Постраждали 5 людей”, – написали рятувальники.

Крім того, протягом минулої доби ворог регулярно бив по Куп’янську. Там у різних частинах міста через “прильоти” горів будинок, авто, постраждала 69-річна жінка.

Також у природних екосистемах за добу виникло 19 пожеж на площі 15 га. А всього рятувальники виїжджали гасити 31 спалах.