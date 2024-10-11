ДСНС: 19 пожеж на Харківщині було в екосистемах, 5 – через обстріли
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 11 жовтня повідомила, що за добу в регіоні через обстріли виникло п’ять пожеж у Харківському та Чугуївському районі.
“Вдень ворожа авіація завдала авіабомбового удару по селу Черкаська Лозова Харківського району, що призвело до пожежі на відкритій території. Постраждали 5 людей”, – написали рятувальники.
Крім того, протягом минулої доби ворог регулярно бив по Куп’янську. Там у різних частинах міста через “прильоти” горів будинок, авто, постраждала 69-річна жінка.
Також у природних екосистемах за добу виникло 19 пожеж на площі 15 га. А всього рятувальники виїжджали гасити 31 спалах.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 08:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 11 жовтня повідомила, що за добу в регіоні через обстріли виникло п’ять пожеж у Харківському та Чугуївському районі.".