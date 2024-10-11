Генштаб: минулої доби в Харківській області було 19 боїв, ворог бив із авіації
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку в ранковому зведенні 11 жовтня повідомив Генштаб ЗСУ.
Упродовж доби ворог продовжив штурмувати українські позиції на Харківському напрямку. Загалом тут було п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська та Тихого, розповіли в Генштабі.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували 14 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки”, – написали у ГШ.
Крім того, ворог скидав авіабомби на такі населені пункти Харківщини: Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Козача Лопань, Алісівка, Гоптівка.
У Генштабі також оновили дані щодо втрат ЗС РФ за добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 08:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку в ранковому зведенні 11 жовтня повідомив Генштаб ЗСУ.".