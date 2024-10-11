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Генштаб: минулої доби в Харківській області було 19 боїв, ворог бив із авіації

Україна 08:19   11.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: минулої доби в Харківській області було 19 боїв, ворог бив із авіації Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку в ранковому зведенні 11 жовтня повідомив Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби ворог продовжив штурмувати українські позиції на Харківському напрямку. Загалом тут було п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська та Тихого, розповіли в Генштабі.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували 14 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки”, – написали у ГШ.

Крім того, ворог скидав авіабомби на такі населені пункти Харківщини: Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Козача Лопань, Алісівка, Гоптівка.

У Генштабі також оновили дані щодо втрат ЗС РФ за добу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку в ранковому зведенні 11 жовтня повідомив Генштаб ЗСУ.".