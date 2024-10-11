Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении продолжаются четыре атаки оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Враг пытался продвинуться к позициям СОУ в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. В общем на Купянском направлении зафиксировали восемь боев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении продолжаются четыре атаки оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".