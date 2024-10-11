Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются

На Купянском направлении продолжаются четыре атаки оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Враг пытался продвинуться к позициям СОУ в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. В общем на Купянском направлении зафиксировали восемь боев.

Читайте также: Начальник Харьковского гарнизона Мельник стал замминистра обороны Украины