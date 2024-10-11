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Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются

Общество 16:52   11.10.2024
Виктория Яковенко
Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении продолжаются четыре атаки оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Враг пытался продвинуться к позициям СОУ в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. В общем на Купянском направлении зафиксировали восемь боев.

сводка ГШ
скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении продолжаются четыре атаки оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".