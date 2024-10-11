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Генштаб ЗСУ: 8 боїв сталося на Куп’янському напрямку, ще 4 атаки тривають

Суспільство 16:52   11.10.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ: 8 боїв сталося на Куп’янському напрямку, ще 4 атаки тривають Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку тривають чотири атаки окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Ворог намагався просунутися до позицій СОУ в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Піщаного. Загалом на Куп’янському напрямку зафіксували вісім боїв.

сводка ГШ
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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку тривають чотири атаки окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".