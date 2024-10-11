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Новини Харкова — головне за 11 жовтня: як минула ніч

Україна 07:05   11.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч: залітали БПЛА, була загроза через авіацію 

Тривога в Харкові та області пролунала напередодні ввечері о 22:32. З’явилася загроза застосування балістики із Криму, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. 

Згодом додалася активність ворожої авіації на північному сході країни. 

А о 23:48 на кордоні Харківської та Дніпропетровської області в Повітряних силах зафіксували ворожий БПЛА. 

Після нетривалого затишшя о 01:55 на Харківщині знову з’явилися безпілотники. 

О 02:23 додалася ще й загроза балістики із Курська. 

А рівно через 20 хвилин, о 02:43, на Харківщину знову залетіли БПЛА.

Відбою тривоги станом на 07:05 у Харкові та області все ще немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 07:05;

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