Новини Харкова — головне за 11 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч: залітали БПЛА, була загроза через авіацію
Тривога в Харкові та області пролунала напередодні ввечері о 22:32. З’явилася загроза застосування балістики із Криму, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Згодом додалася активність ворожої авіації на північному сході країни.
А о 23:48 на кордоні Харківської та Дніпропетровської області в Повітряних силах зафіксували ворожий БПЛА.
Після нетривалого затишшя о 01:55 на Харківщині знову з’явилися безпілотники.
О 02:23 додалася ще й загроза балістики із Курська.
А рівно через 20 хвилин, о 02:43, на Харківщину знову залетіли БПЛА.
Відбою тривоги станом на 07:05 у Харкові та області все ще немає.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".