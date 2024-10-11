Новини Харкова — головне за 11 жовтня: як минула ніч

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07:05

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч: залітали БПЛА, була загроза через авіацію

Тривога в Харкові та області пролунала напередодні ввечері о 22:32. З’явилася загроза застосування балістики із Криму, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Згодом додалася активність ворожої авіації на північному сході країни.

А о 23:48 на кордоні Харківської та Дніпропетровської області в Повітряних силах зафіксували ворожий БПЛА.

Після нетривалого затишшя о 01:55 на Харківщині знову з’явилися безпілотники.

О 02:23 додалася ще й загроза балістики із Курська.

А рівно через 20 хвилин, о 02:43, на Харківщину знову залетіли БПЛА.

Відбою тривоги станом на 07:05 у Харкові та області все ще немає.