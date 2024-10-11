З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 12 по 18 жовтня
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 12 по 18 жовтня опублікували в АТ «Харківобленерго».
Енергетики зазначили, що наразі ситуація в енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік. Однак його можуть увести у разі необхідності за розпорядженням НЕК «Укренерго».
Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 14:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 12 по 18 жовтня опублікували в АТ «Харківобленерго».".