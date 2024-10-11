Live
  • Пт 11.10.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 12 по 18 жовтня

Суспільство 14:07   11.10.2024
Вікторія Яковенко
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 12 по 18 жовтня Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 12 по 18 жовтня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Енергетики зазначили, що наразі ситуація в енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік. Однак його можуть увести у разі необхідності за розпорядженням НЕК «Укренерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

график света на Харкьовщина
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: У Харкові подорожчали крупи, цукор та борошно – ціни на продукти (графіка)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Низький моральний стан у ворога на півночі Харківщини – Герой України Литвин
Низький моральний стан у ворога на півночі Харківщини – Герой України Литвин
11.10.2024, 15:19
“Росіяни не діють радикально” – Коваленко про наступ РФ на Куп’янщині
“Росіяни не діють радикально” – Коваленко про наступ РФ на Куп’янщині
11.10.2024, 11:53
“Це станеться так чи інакше”: Ахіллес про наступ РФ на півночі Харківщини
“Це станеться так чи інакше”: Ахіллес про наступ РФ на півночі Харківщини
11.10.2024, 09:42
Літо на Харківщині завершилось у жовтні, тривало 140 днів – синоптики
Літо на Харківщині завершилось у жовтні, тривало 140 днів – синоптики
11.10.2024, 14:42
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 12 по 18 жовтня
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 12 по 18 жовтня
11.10.2024, 14:07
Новини Харкова — головне за 11.10: РФ просувається, температурний рекорд
Новини Харкова — головне за 11.10: РФ просувається, температурний рекорд
11.10.2024, 15:23

Новини за темою:

13:01
Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»
10:30
У Харкові змінили маршрути трамваї й тролейбуси: причина і як курсують
13:35
Новий графік відключень світла в Харкові та області з 21 по 27 вересня
12:08
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 14 по 21 вересня
15:50
Новий графік відключень світла в Харкові та області на 31 серпня – 6 вересня

Ви читали новину: «З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 12 по 18 жовтня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 14:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 12 по 18 жовтня опублікували в АТ «Харківобленерго».".