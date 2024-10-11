У Харкові подорожчали крупи, цукор та борошно – середні ціни на продукти
Фото: ХМР
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради поінформували про осіннє зростання цін на деякі продукти.
На 10% подорожчали рисова, манна крупа та макарони, на 7% – пшоно та соняшникова олія, на 3% – гречка та цукор, на 13% – пшеничне борошно. Водночас кам’яна сіль подешевшала на 6%.
Середні ціни по місту на ці продукти такі: гречана крупа в середньому коштує 27,9 грн/кг, рис довгозернистий – 63,7 грн/кг, рис круглозернистий – 63,9 грн/кг, пшоно – 25,4 грн/кг, манна крупа – 23,1 грн/0,8 кг. Вартість цукру складає 31,6 грн/кг, пшеничного борошна – 19,5 грн/кг, олії – 66,6 грн/850 мл, макаронних виробів – 39,8 грн/кг.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради поінформували про осіннє зростання цін на деякі продукти. ".