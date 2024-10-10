Як готуються до старту опалювального сезону у Харкові
КП “Харківські теплові мережі” завершує підготовку до початку опалювального сезону, повідомили на засіданні виконкому Харківської міськради.
На сьогодні внутрішньобудинкові мережі постачання теплової енергії та гарячої води вже підготовлені в 99% житлових будинків, заявили в міськраді.
В рамках децентралізації системи теплопостачання на об’єктах ХТМ уже встановили 25 когенераційних газових установок і 31 блочно-модульну котельню.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що для того, щоб забезпечити Харків теплом і світлом, потрібний 141 новий енергооб’єкт. У серпні змонтували 53 об’єкти — 22 когенераційні установки та 31 блочно-модульну котельню.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: отопительний сезон, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківські теплові мережі” завершує підготовку до початку опалювального сезону, повідомили на засіданні виконкому Харківської міськради.".