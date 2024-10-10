Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

Як готуються до старту опалювального сезону у Харкові

Суспільство 20:20   10.10.2024
Оксана Якушко
Як готуються до старту опалювального сезону у Харкові

КП “Харківські теплові мережі” завершує підготовку до початку опалювального сезону, повідомили на засіданні виконкому Харківської міськради.

На сьогодні внутрішньобудинкові мережі постачання теплової енергії та гарячої води вже підготовлені в 99% житлових будинків, заявили в міськраді.

В рамках децентралізації системи теплопостачання на об’єктах ХТМ уже встановили 25 когенераційних газових установок і 31 блочно-модульну котельню.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що для того, щоб забезпечити Харків теплом і світлом, потрібний 141 новий енергооб’єкт. У серпні змонтували 53 об’єкти — 22 когенераційні установки та 31 блочно-модульну котельню.

Читайте також: Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області
Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області
10.10.2024, 20:57
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
09.10.2024, 21:55
Як готуються до старту опалювального сезону у Харкові
Як готуються до старту опалювального сезону у Харкові
10.10.2024, 20:20
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
10.10.2024, 14:20
Класи для школярів обладнають в метро Харкова за кошти благодійників Чехії
Класи для школярів обладнають в метро Харкова за кошти благодійників Чехії
10.10.2024, 19:38
Батьки та діти постраждали через удар КАБом, горить цвинтар на Харківщині
Батьки та діти постраждали через удар КАБом, горить цвинтар на Харківщині
10.10.2024, 18:45

Новини за темою:

12:26
21 нову модульну котельню отримає Харків
20:23
Синєгубов анонсував енергопроєкт, якого не знав ні Харків, ні область

Ви читали новину: «Як готуються до старту опалювального сезону у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківські теплові мережі” завершує підготовку до початку опалювального сезону, повідомили на засіданні виконкому Харківської міськради.".