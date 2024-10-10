Как готовятся к старту отопительного сезона в Харькове

КП «Харьковские тепловые сети» завершает подготовку к началу отопительному сезона, сообщили на заседании исполкома Харьковского горсовета.

На сегодня внутридомовые сети поставок тепловой энергии и горячей воды уже подготовлены в 99% жилых домов, заявили в горсовете.

В рамках децентрализации системы теплоснабжения на объектах ХТМ уже установили 25 когенерационных газовых установок и 31 блочно-модульную котельную.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что для того, чтобы обеспечить Харьков теплом и светом, нужен 141 новый энергообъект. В августе смонтировали 53 объекта — 22 когенерационные установки и 31 блочно-модульную котельную.