Как готовятся к старту отопительного сезона в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
КП «Харьковские тепловые сети» завершает подготовку к началу отопительному сезона, сообщили на заседании исполкома Харьковского горсовета.
На сегодня внутридомовые сети поставок тепловой энергии и горячей воды уже подготовлены в 99% жилых домов, заявили в горсовете.
В рамках децентрализации системы теплоснабжения на объектах ХТМ уже установили 25 когенерационных газовых установок и 31 блочно-модульную котельную.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что для того, чтобы обеспечить Харьков теплом и светом, нужен 141 новый энергообъект. В августе смонтировали 53 объекта — 22 когенерационные установки и 31 блочно-модульную котельную.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отопительний сезон, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» завершает подготовку к началу отопительному сезона, сообщили на заседании исполкома Харьковского горсовета.".