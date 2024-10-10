Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

Как готовятся к старту отопительного сезона в Харькове

Общество 20:20   10.10.2024
Оксана Якушко
Как готовятся к старту отопительного сезона в Харькове Фото: Харьковский горсовет

КП «Харьковские тепловые сети» завершает подготовку к началу отопительному сезона, сообщили на заседании исполкома Харьковского горсовета.

На сегодня внутридомовые сети поставок тепловой энергии и горячей воды уже подготовлены в 99% жилых домов, заявили в горсовете.

В рамках децентрализации системы теплоснабжения на объектах ХТМ уже установили 25 когенерационных газовых установок и 31 блочно-модульную котельную.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что для того, чтобы обеспечить Харьков теплом и светом, нужен 141 новый энергообъект. В августе смонтировали 53 объекта — 22 когенерационные установки и 31 блочно-модульную котельную.

Читайте также: Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько
В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько
10.10.2024, 10:42
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
10.10.2024, 09:32
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 23 до 60 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 23 до 60 тысяч гривен
10.10.2024, 16:13
Родители и дети пострадали из-за удара КАБом, горит кладбище на Харьковщине
Родители и дети пострадали из-за удара КАБом, горит кладбище на Харьковщине
10.10.2024, 18:45
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
10.10.2024, 17:50
Днем тепло как летом. Какой будет погода 11 октября в Харькове и области
Днем тепло как летом. Какой будет погода 11 октября в Харькове и области
10.10.2024, 20:57

Новости по теме:

12:26
21 новую модульную котельную получит Харьков
20:23
Синегубов анонсировал энергопроект, которого не знал ни Харьков, ни область
18:31
Сколько и какой техники нужно Харькову для прохождения зимы, сообщил Синегубов
16:23
В ХТС сообщили, когда отключат отопление
15:53
В Харькове мэрия и ОГА объяснили суть меморандума с Кабмином по тарифам на тепло

Вы читали новость: «Как готовятся к старту отопительного сезона в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» завершает подготовку к началу отопительному сезона, сообщили на заседании исполкома Харьковского горсовета.".