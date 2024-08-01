Live
  • Чт 01.08.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.4

У Харкові подорожчали огірки й капуста, подешевшали помідори й картопля: ціни

Суспільство 12:12   01.08.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові подорожчали огірки й капуста, подешевшали помідори й картопля: ціни Фото: Харківська міськрада

Ціни на сезонні овочі проаналізували у Харкові.

За даними Харківської міськради, від початку липня на ринках міста огірки подорожчали на 30 %, а капуста – на 50 %. Наразі вони коштують, 40-60 грн/кг та 30-35 грн/кг відповідно.

Виробники та продавці пояснюють таке подорожчання дефіцитом цих овочів на ринку через несприятливі погодні умови, а також підвищенням цін на паливо, зазначили у мерії.

Водночас ціни на інші сезонні овочі дещо знизилися. Так, помідори червоні подешевшали на близько 25%, молода картопля – на 15%, буряк – на 10%, морква – на 25%. Зараз помідори коштують у середньому 30-50 грн/кг, картопля – 18-22 грн/кг, буряк – 15-20 грн/кг, морква – 13-17 грн/кг.

Читайте також: Скільки коштують кавуни, персики і кукурудза: ціни в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові подорожчали огірки й капуста, подешевшали помідори й картопля: ціни
У Харкові подорожчали огірки й капуста, подешевшали помідори й картопля: ціни
01.08.2024, 12:12
Хабар для завкафа у Харкові: за “магістра” вимагав $10 000
Хабар для завкафа у Харкові: за “магістра” вимагав $10 000
01.08.2024, 11:49
Головні новини Харкова 1 серпня: ракетний удар, навідник із УПЦ
Головні новини Харкова 1 серпня: ракетний удар, навідник із УПЦ
01.08.2024, 12:15
У центрі Харкова на місяць продовжили перекриття руху провулком
У центрі Харкова на місяць продовжили перекриття руху провулком
01.08.2024, 11:33
Робота на Харківщині: дедалі вищі зарплати пропонують фахівцям
Робота на Харківщині: дедалі вищі зарплати пропонують фахівцям
01.08.2024, 11:16
Ракетний удар вночі по Харківщині припав по залізниці – УЗ
Ракетний удар вночі по Харківщині припав по залізниці – УЗ
01.08.2024, 10:53

Новини за темою:

13:47
Ціни на сезонні овочі у Харкові знизились – мерія
12:42
Запаси на зиму: ціни на моркву, картоплю, капусту, цибулю та буряк у Харкові
10:59
Під Харковом безкоштовно видаватимуть картоплю

Ви читали новину: «У Харкові подорожчали огірки й капуста, подешевшали помідори й картопля: ціни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на сезонні овочі проаналізували у Харкові.".