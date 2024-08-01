У Харкові подорожчали огірки й капуста, подешевшали помідори й картопля: ціни
Фото: Харківська міськрада
Ціни на сезонні овочі проаналізували у Харкові.
За даними Харківської міськради, від початку липня на ринках міста огірки подорожчали на 30 %, а капуста – на 50 %. Наразі вони коштують, 40-60 грн/кг та 30-35 грн/кг відповідно.
Виробники та продавці пояснюють таке подорожчання дефіцитом цих овочів на ринку через несприятливі погодні умови, а також підвищенням цін на паливо, зазначили у мерії.
Водночас ціни на інші сезонні овочі дещо знизилися. Так, помідори червоні подешевшали на близько 25%, молода картопля – на 15%, буряк – на 10%, морква – на 25%. Зараз помідори коштують у середньому 30-50 грн/кг, картопля – 18-22 грн/кг, буряк – 15-20 грн/кг, морква – 13-17 грн/кг.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на сезонні овочі проаналізували у Харкові.".