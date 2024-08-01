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В Харькове подорожали огурцы и капуста, подешевели помидоры и картофель: цены

Общество 12:12   01.08.2024
Виктория Яковенко
В Харькове подорожали огурцы и капуста, подешевели помидоры и картофель: цены Фото: Харьковский горсовет

Цены на сезонные овощи проанализировали в Харькове.

По данным Харьковского горсовета, с начала июля на рынках города огурцы подорожали на 30%, а капуста – на 50%. Сейчас они стоят 40-60 грн/кг и 30-35 грн/кг соответственно.

Производители и продавцы объясняют такое подорожание дефицитом этих овощей на рынке из-за неблагоприятных погодных условий, а также повышением цен на топливо, отметили в мэрии.

В то же время, цены на другие сезонные овощи несколько снизились. Так, красные помидоры подешевели на около 25%, молодой картофель — на 15%, свекла — на 10%, морковь — на 25%. Сейчас помидоры стоят в среднем 30-50 грн/кг, картофель – 18-22 грн/кг, свекла – 15-20 грн/кг, морковь – 13-17 грн/кг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 12:12;

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