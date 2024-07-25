Live
  • Чт 25.07.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.7

Сколько стоят арбузы, персики и кукуруза: цены в Харькове

Общество 12:16   25.07.2024
Виктория Яковенко
Сколько стоят арбузы, персики и кукуруза: цены в Харькове Фото: dpss-ks.gov.ua

Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в городе.

По данным мэрии:

🌽 кукуруза стоит в среднем 13-20 грн/шт,

🍆 баклажаны — 25-40 грн/кг,

🌶 перец салатный – 30-40 грн/кг,

🥦 капуста цветная – 60-75 грн/кг,

🍑 персики — 80-120 грн/кг,

🥭 сливы — 28-35 грн/кг,

🍎 яблоки – 20-40 грн/кг,

🍉 арбузы – 10-18 грн/кг,

🍈 дыни – 25-40 грн/кг.

Отмечается, что с июня баклажаны подешевели на 50%, а перец — на 20%.

Читайте также: Чем торгует Харьковщина: данные статистики об экспорте и импорте

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов рассказал про «Остров» в Харькове и что в городе бесплатное
Терехов рассказал про «Остров» в Харькове и что в городе бесплатное
25.07.2024, 11:11
Сколько стоят арбузы, персики и кукуруза: цены в Харькове
Сколько стоят арбузы, персики и кукуруза: цены в Харькове
25.07.2024, 12:16
Главные новости Харькова 25 июля: в Харькове переименуют станции метро и улицы
Главные новости Харькова 25 июля: в Харькове переименуют станции метро и улицы
25.07.2024, 13:18
Обстрел Харькова 24 июля: враг применил тактику повторных ударов – Синегубов
Обстрел Харькова 24 июля: враг применил тактику повторных ударов – Синегубов
25.07.2024, 12:50
Утром ВС РФ ударили по Харьковщине полуторатонной бомбой, есть разрушения
Утром ВС РФ ударили по Харьковщине полуторатонной бомбой, есть разрушения
25.07.2024, 08:42
Враг испытывает ФАБ-1500 по Купянску, следующим может быть Харьков – Синегубов
Враг испытывает ФАБ-1500 по Купянску, следующим может быть Харьков – Синегубов
25.07.2024, 13:10

Новости по теме:

22:09
Кому не следует есть арбузы и как не отравиться — советы харьковчанам
15:07
Израильские ученые считают, что из арбузов можно делать топливо
11:28
На херсонские арбузы нанесли QR-коды
11:57
Когда и где покупать арбузы и что делать при отравлении — советы эксперта
17:23
Як у Харківському зоопарку День кавуна відзначали (відео)

Вы читали новость: «Сколько стоят арбузы, персики и кукуруза: цены в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в городе.".