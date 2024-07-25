Сколько стоят арбузы, персики и кукуруза: цены в Харькове
Фото: dpss-ks.gov.ua
Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в городе.
По данным мэрии:
🌽 кукуруза стоит в среднем 13-20 грн/шт,
🍆 баклажаны — 25-40 грн/кг,
🌶 перец салатный – 30-40 грн/кг,
🥦 капуста цветная – 60-75 грн/кг,
🍑 персики — 80-120 грн/кг,
🥭 сливы — 28-35 грн/кг,
🍎 яблоки – 20-40 грн/кг,
🍉 арбузы – 10-18 грн/кг,
🍈 дыни – 25-40 грн/кг.
Отмечается, что с июня баклажаны подешевели на 50%, а перец — на 20%.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: арбуз, дыня, кукуруза, міськрада, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в городе.".