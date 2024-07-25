Сколько стоят арбузы, персики и кукуруза: цены в Харькове

Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в городе.

По данным мэрии:

🌽 кукуруза стоит в среднем 13-20 грн/шт,

🍆 баклажаны — 25-40 грн/кг,

🌶 перец салатный – 30-40 грн/кг,

🥦 капуста цветная – 60-75 грн/кг,

🍑 персики — 80-120 грн/кг,

🥭 сливы — 28-35 грн/кг,

🍎 яблоки – 20-40 грн/кг,

🍉 арбузы – 10-18 грн/кг,

🍈 дыни – 25-40 грн/кг.

Отмечается, что с июня баклажаны подешевели на 50%, а перец — на 20%.