Скільки коштують кавуни, персики і кукурудза: ціни в Харкові
Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в місті.
За даними мерії:
🌽 кукурудза коштує в середньому 13-20 грн/шт,
🍆 баклажани – 25-40 грн/кг,
🌶 перець салатний – 30-40 грн/кг,
🥦 капуста цвітна – 60-75 грн/кг,
🍑 персики – 80-120 грн/кг,
🥭 сливи – 28-35 грн/кг,
🍎 яблука – 20-40 грн/кг,
🍉 кавуни – 10-18 грн/кг,
🍈 дині – 25-40 грн/кг.
Зазначається, що з червня баклажани подешевшали на близько 50%, а перець – на 20%.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: арбуз, дыня, кукуруза, міськрада, Харків, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в місті.".