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Скільки коштують кавуни, персики і кукурудза: ціни в Харкові

Суспільство 12:16   25.07.2024
Вікторія Яковенко
Скільки коштують кавуни, персики і кукурудза: ціни в Харкові

Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в місті.

За даними мерії:

🌽 кукурудза коштує в середньому 13-20 грн/шт,

🍆 баклажани – 25-40 грн/кг,

🌶 перець салатний – 30-40 грн/кг,

🥦 капуста цвітна – 60-75 грн/кг,

🍑 персики – 80-120 грн/кг,

🥭 сливи – 28-35 грн/кг,

🍎 яблука – 20-40 грн/кг,

🍉 кавуни – 10-18 грн/кг,

🍈 дині – 25-40 грн/кг.

Зазначається, що з червня баклажани подешевшали на близько 50%, а перець – на 20%.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в місті.".