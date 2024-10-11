В Харькове подорожали крупы, сахар и мука – средние цены на продукты
Фото: ХГС
В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета проинформировали об осеннем росте цен на некоторые продукты.
На 10% подорожали рисовая, манная крупа и макароны, на 7% — пшено и подсолнечное масло, на 3% – гречка и сахар, на 13% – пшеничная мука. В то же время каменная соль подешевела на 6%.
Средние цены по городу на данные продукты таковы: гречневая крупа в среднем стоит 27,9 грн/кг, рис длиннозернистый — 63,7 грн/кг, рис круглозернистый — 63,9 грн/кг, пшено — 25,4 грн/кг, манная крупа — 23,1 грн/0,8 кг. Стоимость сахара составляет 31,6 грн/кг, пшеничной муки – 19,5 грн/кг, подсолнечного масла – 66,6 грн/850 мл, макаронных изделий – 39,8 грн/кг.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета проинформировали об осеннем росте цен на некоторые продукты. ".