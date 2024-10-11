Появился новый график отключений света на Харьковщине с 12 по 18 октября

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 12 по 18 октября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме Украины стабильная, что дает возможность не применять график. Однако его могут ввести при необходимости по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.