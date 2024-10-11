У районі Глибокого росіяни готуються до штурмів ЗСУ – ОТУВ “Харків”
Про ситуацію на Харківському напрямку, а також про втрати ворога повідомили вранці 11 жовтня в ОТУВ “Харків”.
Неподалік Глибокого в очікуванні наступу ЗСУ ворог приводить у бойову готовність вогневі та протитанкові засоби. А у Вовчанську – посилює штурмові групи, поповнює запаси медикаментів та провізії.
“У районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести розвідку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.
Втрати ворога за добу: 50 убитих, 62 поранених. На Харківському напрямку за добу ворог втратив 77 одиниць озброєння та спецтехніки: вісім артсистем, 31 авто, 24 БПЛА, одиницю авіатехніки. Також українські захисники знищили 26 укриттів, три місця для зберігання боєприпасів, майданчик для запуску безпілотників.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 11:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку, а також про втрати ворога повідомили вранці 11 жовтня в ОТУВ “Харків”.".