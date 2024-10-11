У районі Глибокого росіяни готуються до штурмів ЗСУ – ОТУВ “Харків”

Про ситуацію на Харківському напрямку, а також про втрати ворога повідомили вранці 11 жовтня в ОТУВ “Харків”.

Неподалік Глибокого в очікуванні наступу ЗСУ ворог приводить у бойову готовність вогневі та протитанкові засоби. А у Вовчанську – посилює штурмові групи, поповнює запаси медикаментів та провізії.

“У районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести розвідку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога за добу: 50 убитих, 62 поранених. На Харківському напрямку за добу ворог втратив 77 одиниць озброєння та спецтехніки: вісім артсистем, 31 авто, 24 БПЛА, одиницю авіатехніки. Також українські захисники знищили 26 укриттів, три місця для зберігання боєприпасів, майданчик для запуску безпілотників.