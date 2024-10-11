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У районі Глибокого росіяни готуються до штурмів ЗСУ – ОТУВ “Харків”

Україна 11:22   11.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У районі Глибокого росіяни готуються до штурмів ЗСУ – ОТУВ “Харків” Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку, а також про втрати ворога повідомили вранці 11 жовтня в ОТУВ “Харків”.

Неподалік Глибокого в очікуванні наступу ЗСУ ворог приводить у бойову готовність вогневі та протитанкові засоби. А у Вовчанську – посилює штурмові групи, поповнює запаси медикаментів та провізії.

“У районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести розвідку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога за добу: 50 убитих, 62 поранених. На Харківському напрямку за добу ворог втратив 77 одиниць озброєння та спецтехніки: вісім артсистем, 31 авто, 24 БПЛА, одиницю авіатехніки. Також українські захисники знищили 26 укриттів, три місця для зберігання боєприпасів, майданчик для запуску безпілотників.

Читайте також: Генштаб: минулої доби на Харківщині було 19 боїв, ворог бив з авіації

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку, а також про втрати ворога повідомили вранці 11 жовтня в ОТУВ “Харків”.".