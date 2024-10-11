В районе Глубокого россияне готовятся к штурмам ВСУ – ОТГВ «Харьков»
О ситуации на Харьковском направлении, а также – потерях врага сообщили утром 11 октября в ОТГВ «Харьков».
Неподалеку Глубокого в ожидании наступления ВСУ враг приводит в боевую готовность огневые и противотанковые средства. А в Волчанске – усиливает штурмовые группы, пополняет запасы медикаментов и провизии.
«В районе населённого пункта Муром оккупанты пытались провести рекогносцировку местности с целью поиска более выгодного участка для перемещения позиции своих подразделений», – отметили в ОТГВ «Харьков».
Потери врага за сутки: 50 убитых, 62 раненых. На Харьковском направлении за сутки враг потерял 77 единиц вооружения и спецтехники: восемь артсистем, 31 авто, 24 БПЛА, единицу авиатехники. Также украинские защитники уничтожили 26 укрытий, три места для хранения боеприпасов, площадку для запуска беспилотников.
Читайте также: Генштаб: за минувшие сутки на Харьковщине было 19 боев, враг бил из авиации
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, штурмы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В районе Глубокого россияне готовятся к штурмам ВСУ – ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 11:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении, а также – потерях врага сообщили утром 11 октября в ОТГВ «Харьков».".