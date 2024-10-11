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В районе Глубокого россияне готовятся к штурмам ВСУ – ОТГВ «Харьков»

Украина 11:22   11.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В районе Глубокого россияне готовятся к штурмам ВСУ – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском направлении, а также – потерях врага сообщили утром 11 октября в ОТГВ «Харьков».

Неподалеку Глубокого в ожидании наступления ВСУ враг приводит в боевую готовность огневые и противотанковые средства. А в Волчанске – усиливает штурмовые группы, пополняет запасы медикаментов и провизии.

«В районе населённого пункта Муром оккупанты пытались провести рекогносцировку местности с целью поиска более выгодного участка для перемещения позиции своих подразделений», – отметили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 50 убитых, 62 раненых. На Харьковском направлении за сутки враг потерял 77 единиц вооружения и спецтехники: восемь артсистем, 31 авто, 24 БПЛА, единицу авиатехники. Также украинские защитники уничтожили 26 укрытий, три места для хранения боеприпасов, площадку для запуска беспилотников.

Читайте также: Генштаб: за минувшие сутки на Харьковщине было 19 боев, враг бил из авиации

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении, а также – потерях врага сообщили утром 11 октября в ОТГВ «Харьков».".