В районе Глубокого россияне готовятся к штурмам ВСУ – ОТГВ «Харьков»

О ситуации на Харьковском направлении, а также – потерях врага сообщили утром 11 октября в ОТГВ «Харьков».

Неподалеку Глубокого в ожидании наступления ВСУ враг приводит в боевую готовность огневые и противотанковые средства. А в Волчанске – усиливает штурмовые группы, пополняет запасы медикаментов и провизии.

«В районе населённого пункта Муром оккупанты пытались провести рекогносцировку местности с целью поиска более выгодного участка для перемещения позиции своих подразделений», – отметили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 50 убитых, 62 раненых. На Харьковском направлении за сутки враг потерял 77 единиц вооружения и спецтехники: восемь артсистем, 31 авто, 24 БПЛА, единицу авиатехники. Также украинские защитники уничтожили 26 укрытий, три места для хранения боеприпасов, площадку для запуска беспилотников.