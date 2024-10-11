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У прокуратурі показали результати російських обстрілів Харківщини (фото)

Події 09:53   11.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокуратурі показали результати російських обстрілів Харківщини (фото)

Як виглядають населені пункти у Куп’янському та Богодухівському районі після нічних обстрілів показали у Харківській обласній прокуратурі.

“10 жовтня близько 21:30 російська армія обстріляла м. Куп’янськ. Гостру реакцію на стрес отримала жінка 69 років. Пошкоджено не менше 10 житлових будинків, господарські будівлі та авто. Попередньо, ворог вдарив по місту із РСЗВ “Ураган”, – зазначили у прокуратурі.

“Також вчора близько 23:00 окупанти здійснили обстріл с. Баранівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, електромережі тощо. Без постраждалих. За попередніми даними, ударів по селу було завдано із РСЗВ”, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виглядають населені пункти у Куп’янському та Богодухівському районі після нічних обстрілів показали у Харківській обласній прокуратурі.".