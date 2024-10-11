Синєгубов: зранку ворог обстріляв Куп’янськ, уночі – Люботин, виникли пожежі

Шестеро постраждалих, одна загибла – такі результати ворожого обстрілу Харківщини за добу повідомив вранці 11 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 04:03 росіяни вдарили по Куп’янську, внаслідок обстрілу горів будинок. А о 01:15 “прилетіло” по Люботину, там спалахнула трава на площі 200 квадратних метрів.

Напередодні о 13.00 у Кругляківці внаслідок обстрілу загинула 64-річна жінка, написав Синєгубов. А ввечері в Куп’янську поранення отримав 77-річний чоловік.

“15:25 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Постраждали 45-річний чоловік, 38-річна жінка, дівчинка 2 років, хлопчики 5 та 15 років (гостра реакція на стрес)”, – повідомив начальник ХОВА.