Синєгубов: зранку ворог обстріляв Куп’янськ, уночі – Люботин, виникли пожежі
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Шестеро постраждалих, одна загибла – такі результати ворожого обстрілу Харківщини за добу повідомив вранці 11 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 04:03 росіяни вдарили по Куп’янську, внаслідок обстрілу горів будинок. А о 01:15 “прилетіло” по Люботину, там спалахнула трава на площі 200 квадратних метрів.
Напередодні о 13.00 у Кругляківці внаслідок обстрілу загинула 64-річна жінка, написав Синєгубов. А ввечері в Куп’янську поранення отримав 77-річний чоловік.
“15:25 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Постраждали 45-річний чоловік, 38-річна жінка, дівчинка 2 років, хлопчики 5 та 15 років (гостра реакція на стрес)”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 08:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро постраждалих, одна загибла – такі результати ворожого обстрілу Харківщини за добу повідомив вранці 11 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".