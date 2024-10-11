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В прокуратуре показали результаты российских обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 09:53   11.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре показали результаты российских обстрелов Харьковщины (фото)

Как выглядят населенные пункты в Купянском и Богодуховском районе после ночных обстрелов показали в Харьковской областной прокуратуре.

«10 октября около 21:30 российская армия обстреляла г. Купянск. Острую реакцию на стресс получила женщина 69 лет. Повреждены не менее 10 жилых домов, хозяйственные постройки и авто. Предварительно, враг ударил по городу из РСЗО «Ураган», – отметили в прокуратуре.

«Также вчера около 23:00 оккупанты совершили обстрел с. Барановка Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены частные домовладения, электросети и т.д. Без пострадавших. По предварительным данным, удары по селу были нанесены из РСЗО», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядят населенные пункты в Купянском и Богодуховском районе после ночных обстрелов показали в Харьковской областной прокуратуре.".