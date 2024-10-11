“Говорив, що Харків російське місто”: СБУ затримала чоловіка за пропаганду РФ
36-річний харків’янин поширював у соцмережах пропагандистські наративи та виправдовував агресію РФ, розповів прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.
За даними силовиків, проросійські матеріали підозрюваний поширював у мережі “Телеграм”.
“Зловмисник у категоричній формі висловлював свою позицію щодо заперечення та виправдовування збройної агресії росії проти України. В одному із коментарів чоловік написав, що росіянам немає за що вибачатись перед українцями і не варто це робити, оскільки складається враження немов би вони у чомусь винні. Також у своїх дописах ворожий агітатор постійно стверджує, що Харків це російське місто», – зазначили в СБУ.
За результатами лінгвістичної експертизи вдалося встановити протиправний характер висловлювань чоловіка, додали правоохоронці. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України). Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до 8 років у в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 11:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річний харків’янин поширював у соцмережах пропагандистські наративи та виправдовував агресію РФ, розповів прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.".